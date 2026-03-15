六福村周末人潮少？他1.5小時全玩完 網揭台灣遊樂園「4大敗筆」

一名Threads網友分享到六福村遊玩的經驗，並附上園區熱門設施僅有兩組遊客搭乘的照片，感嘆「樂園真的經營得很辛苦，禮拜六餒」。貼文曝光後迅速引發關注，目前已吸引約99萬次瀏覽。原PO也在留言區補充其他照片，包括園區內香雞排加造型餅乾要價200元，以及下午兩點卻顯得相當空曠的停車場畫面。

原PO表示在園區停留約1個半小時，幾乎把遊樂設施都玩過一輪，甚至有些設施不用重新排隊就能直接再搭一次。他也說，沒想到隨手拍下的一張照片，竟吸引這麼多網友討論與分享，當天只是因為天氣不錯，單純帶小朋友出門曬太陽、散步。

原PO也忍不住感嘆，身為七年級生，台灣的遊樂園更像是一種「傳承的記憶」，從小時候父母帶著遊玩、到學生時期畢業旅行造訪，如今則換成帶自己的孩子前往。回憶過去到劍湖山世界遊玩時，許多設施還需要額外付費，也曾聽父母感嘆樂園消費不低，如今自己成為父親後，也逐漸能理解營運與物價的壓力。

貼文曝光後引發網友熱議，有人留言表示，「門票貴、餐飲也貴」、「園區內連飲水機都沒有」、「設施看起來沒有更新」、「餐飲貴又不好吃」、「表定五點關園，但四點多就看到工作人員陸續下班」。不過也有遊客替園區緩頰，認為六福村在動物照顧與生態導覽方面相當用心，表示曾參加動物體驗活動，感覺相當值得。

也有網友分析台灣遊樂園長期面臨的4個問題，指出部分園區設施老舊，時常出現維修或停機情況，影響遊玩體驗；不少樂園位於山區或較偏遠地區，交通相對不便，也降低遊客前往意願。此外園區主題性與特色不足，缺乏能吸引遊客反覆造訪的亮點。至於餐飲價格方面，樂園餐飲本就偏高可以理解，但若餐點品質普通、園區內容又缺乏吸引力，容易讓人產生「花錢卻不值得」的感受。

依據觀光署公布的2025年1至5月觀光遊客人次統計，全台遊樂園排行由義大遊樂世界以203萬9552人次奪下第一，第二名為麗寶樂園渡假村，遊客人次達173萬8214。值得注意的是，前（2024）年才列入統計的尚順育樂世界，以127萬8723人次躍升第三，也成為本次排行中另一個突破百萬人次的樂園。

至於第四名至第十名依序為台北市立兒童新樂園、劍湖山世界、六福村主題樂園、九族文化村、小人國主題樂園、遠雄海洋公園及小叮噹科學主題樂園。從統計數據來看，2025年上半年僅前三名遊樂園遊客人次突破百萬。