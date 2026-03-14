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乾冷型冷氣團來襲！溫差大＋「1狀況」超困擾 眾人心累：以為在日本

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣近日受冷氣團與輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，尤其中南部日夜溫差相當大。示意圖，中央社記者王飛華攝
台灣近日受冷氣團與輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，尤其中南部日夜溫差相當大。示意圖，中央社記者王飛華攝

台灣近日受冷氣團與輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，尤其中南部日夜溫差相當大。對此，天氣粉專「台灣颱風論壇」指出，這波強烈冷氣團已正式抵達，而且屬於較少見的「乾冷型」天氣型態，提醒民眾留意將會頻繁遇到靜電問題。

「台灣颱風論壇」在社群平台「Threads」表示，這波冷空氣雖然少了潮濕黏膩感，表面上似乎比較舒適，但由於空氣非常乾燥，民眾外出時除了感受到寒意，也可能頻繁遇到靜電問題。

「台灣颱風論壇」進一步指出，從降雨預報來看，未來兩天全台降雨率幾乎為0%，雨量圖呈現一片空白，甚至連基隆、宜蘭都沒有降雨訊號，提醒民眾，這波冷氣團相當乾燥，要特別注意保濕與保暖。

貼文一出後，不少網友都大讚「抽到SSR天氣卡」、「天使般的天氣」、「乾冷的天氣超高級的啊！不能多給幾天嗎！」、「台北人看到地是乾的已經快要感動下跪了」、「好爽喔，希望台灣一直都是乾冷，拜託」、「身為北部人希望乾冷有太陽的天氣可以一直維持下去」、「房間的除濕機難得出現了40的數字」。

此外，也有不少網友因空氣乾燥老被靜電電到非常有感，指出「被電得咪咪冒冒，以為自己還在日本」、「貓感覺要被我電到生氣了」、「我這兩天已經被車門電到不要不要的了」、「剛被開關電完，又被不鏽鋼水槽電，電到快起飛了」、「早上吹完頭髮直接炸成刺蝟」。

近期天氣變化明顯，不少民眾都有「早晚像冬天、中午像夏天」的感受，部分地區日夜溫差甚至可能超過10度，更要注意保暖。本站曾報導，家事達人486先生指出，不少人半夜被冷醒而影響睡眠品質，建議採用「分層蓋被」方式，先蓋一件薄被，再搭配毯子或第二層被子；若睡到一半覺得悶熱，也能隨時將上層被子拿開調整。

486先生進一步說明，春季氣溫與濕度變化大，許多人只注意穿衣保暖，卻忽略室內環境調整，只要透過除濕、保暖與空氣循環等簡單設備搭配，就能改善潮濕與溫差帶來的不適，也讓居家環境更加舒適。

日本 靜電 冷氣團

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