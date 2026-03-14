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住萬元頂級飯店卻早出晚歸！他自嘲像「巡邏員」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人出國旅遊時，常常把行程排得滿滿，一整天狂跑景點直到深夜才回飯店。示意圖／Ingimage
不少人出國旅遊時，常常把行程排得滿滿，一整天狂跑景點直到深夜才回飯店。示意圖／Ingimage

不少人出國旅遊時，常常把行程排得滿滿，一整天狂跑景點直到深夜才回飯店。對此，一名網友自嘲自己即使花大錢住高級飯店，卻幾乎沒有時間好好享受飯店設施。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，出國旅遊最讓人困惑的一件事，就是明明花了上萬元住頂級飯店，但一早8點就開始出門跑景點、血拼，直到晚上11點才拖著疲憊身體回房洗澡睡覺，自嘲「我到底是在住飯店，還是去飯店當巡邏員？」。

貼文一出後，不少網友都表示「所以我出國一律都住平價商務旅館，畢竟真的只是住一晚，有基本功能就好」、「住貴的隔天早上就不排行程，跑行程就選住商務旅館」、「每個人需求不同，要住就住最好的，要玩就認真去玩」、「住好一點飯店的時，直接待到退房才走」、「帶小孩就是住好一點，有兒童遊戲室、早上有吃到飽早餐，房間浴室都要大一點」。

不過，也有另一派網友回應「我都是12點出門、6 點回來，之後用健身房，然後泡個澡」、「年紀大了之後，個人是早上10點舒舒服服出門，下午4點回飯店小休，晚上9點回飯店舒服耍廢，把飯店當作旅行的一部分好好利用」、「我都睡到10點多才起床… 睡飽旅行更舒服」、「我住好的飯店，就是為了放鬆渡假，再貴的價錢我都願意花」。

不同看法顯示有的人旅遊注重舒適度，但有的人卻較注重CP值。本站曾報導日本一直很受台灣人喜愛，舉凡連假、春節，都能見到桃園機場滿滿出國人潮。有網友好奇，為什麼台灣人超愛住日本連鎖商務飯店「東橫INN」，疑惑明明房間不大，還被嫌「行李箱要全部打開都不容易」，仍然每晚都爆滿。

不少網友提供意見，點出關鍵3優勢，分別為「地點交通方便、提供免費早餐、價格相對便宜」，也有部分網友認為有不少缺點，包括「比監獄還小的房間，只有窮遊才會住」、「隔音很差，住了好幾次，隔壁連有人打呼聲都可以聽到」、「房間都超小間，連行李都無法全開」。

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