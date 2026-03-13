濕紙巾蓋子別丟！長輩發揮巧思再利用 網狂讚：生活智慧王

很多東西用完不見得就變成垃圾，動點巧思也可以讓自己成為生活智慧王。有網友透露家中長輩很聰明，當濕紙巾用完後，竟將蓋子拆下來，貼在牆壁插座變成保護蓋，相當實用，貼文也讓不少人看了直呼太聰明。

這名網友在Threads分享家人的小智慧，他說長輩將濕紙巾蓋子黏貼在浴室牆壁的插座上，不僅防塵也變成絕緣物體。從PO出的影片看到，濕紙巾的蓋子有黏性，穩穩地黏貼在牆壁上，打開蓋子後可以看到內側寬度剛剛好就是插座的寬度，讓原PO看了忍不住比出大拇指稱讚「超方便」。

貼文一出獲得不少人讚賞，「很聰明的方式耶！浴室的插座因為濕氣容易產生厚厚的污垢，如果藏在很隱密的地方，然後都沒清理，再插上去的時候容易產生積污導電」、「超感謝，正愁濕紙巾蓋是能幹嘛？」、「我媽也這樣用耶！看大家反應原來先前沒有這個方法嗎？現在才發現媽媽大智慧」、「超聰明，我的天」、「生活智慧王在民間」、「厲害了，我還去買插座專用蓋，根本浪費」。

還有網友表示對於有養寵物的飼主來說是個好東西，「養貓人家也很愛用，把這個貼在各種觸控設備上」、「謝謝你家長輩，我立刻把家裡的濕紙巾蓋子拆下來裝在除溼機開機鈕上，我家的胖貓就不會給我壓到了」、「有養寵物的話，這個拿來蓋電風扇觸控感應也很好用喔」、「真的很好用，不然我的貓都會跳上來開關我的空氣清淨機」。

其實生活中動點腦筋就能發現許多新創意，例如如何讓發黑硬幣恢復光澤、如何讓暖暖包重新發熱，又或者衛生棉也可以當芳香劑、讓常溫水迅速變冰水等等的撇步，不僅可以讓生活加分，還能讓物品發揮不同功能。