嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

台鐵列車座位下赫見完整便當 網笑翻：拜地基主？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友搭火車時，發現座位底下有一個完整的便當，猜想可能是乘客忘了帶走。 圖／聯合報系資料照
有網友搭火車時，發現座位底下有一個完整的便當，猜想可能是乘客忘了帶走。 圖／聯合報系資料照

不少人喜歡搭火車時吃便當，在列車上享用美食別有一番風味。有網友昨天（12日）在台鐵的列車上發現座椅下有一個完整的便當，猜想有可能是乘客忘了帶下車，貼文也讓不少人看了打趣說「真的是『在地』美食」。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，台鐵列車上的椅子下有一個完整、沒有打開吃過的便當，從透明蓋子上可看到菜色相當豐富，有排骨、蔬菜、蛋還有飯，原PO說從台北車站上車後，等了很久都沒看到有人來拿這個便當，但他認為應該不是亂丟，有可能是忘了帶走。

貼文引起不少討論，「拜地基主？」、「一種拜地基主的傳統」、「在奇怪的地方放補血道具，原來RPG遊戲是真的」、「在地鐵路便當無誤」、「拍攝者不吃？」、「因為知道紅包都沒人敢拿了，所以換新的手法」、「不要浪費食物，幫他吃了吧」、「那個位置應該是腳尾飯」。

也有網友認為應該是乘客放在座位底下，結果下車就忘記帶走，「可能是放著忘記了就下車了，下車後，肚子餓了要吃便當，才想起來放在車上」、「這種多了，之前搭騰雲車廂也有看到」、「忘記了吧，我以前把漢堡放車上，最後下車還是忘記拿」。

