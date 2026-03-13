快訊

工程師老公搞笑自製簡易「烘衣機」 網傻眼：衣服沒乾先燒掉

聯合新聞網／ 綜合報導
冬天氣溫低又潮濕，衣服總是晾不乾，因此烘衣機就成了不少家庭必備的家電之一。 圖／ingimage
冬天氣溫低又潮濕，衣服總是晾不乾，因此烘衣機就成了不少家庭必備的家電之一。 圖／ingimage

雖然每個家庭都有洗衣機，但不見得有烘衣機。有一名女網友想買烘衣機，但老公卻搞笑地利用紙箱和吹風機，不花一毛錢打造了簡易的烘衣設備，雖然有創意，但不少人看了也直呼很危險。

這名女網友在Threads發文，透露很想買一台烘衣機，但身為工程師的老公知道後卻搞笑的發揮創意，做出了一個簡易的「烘衣機」。只見老公拿出一個大紙箱，然後在內部插了一根桿子，再把衣服放進去吊在桿子上，接著把紙箱蓋起來，而箱子底部挖一個小洞，吹風機的出風口塞到小洞裡並開啟電源，讓熱氣瀰漫在紙箱內，如此奇葩的創意讓不少人看傻。

多數人都認為這樣的方法太危險，「衣服還沒乾，吹風機馬達就先燒掉了吧」、「是某種製造火災的操作嗎？」、「吹風機吹久，會過熱自燃，真的不要亂學」、「然後一個不小心，紙箱著火，想想都怕」、「太危險了！自製烘衣容易自燃引起火災，需要還是花錢保平安吧」。

還有網友吐槽把箱子蓋起來，沒有空氣對流，衣服的濕氣跑不出來，乾的速度很慢，還容易產生異味，根本是錯誤示範。不過原PO在留言區補充解釋，這其實只是老公在搞笑，事後還是有幫她買了一台價值四萬多元的烘衣機。

其他人則分享乾衣小訣竅，「我家是找一個房間晾衣服，除濕機開下去，一個晚上就乾了」、「我用乾衣機（不是烘乾機哦！烘乾機會排蒸氣），再省也請關在拖乾的廁所用除濕機」、「除濕機加上電風扇，乾燥的速度更快」。

女子漾》就曾發文教大家各種乾衣的方法，除了在烘衣機內放一條乾毛巾，可縮短烘衣時間之外，若沒有烘衣機還可以用除濕機+電風扇、吹風機+紙袋、熨斗+乾毛巾、浴室烘乾機等撇步，甚至把衣服吊高一點、衣服間距約一個拳頭寬，都是幫助衣服在冬天可以更快乾的好方法。

