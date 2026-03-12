快訊

「摺到日幣」會惹怒日本人？ 日籍作家曝真相：這些人才會在意

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友好奇詢問，「如果拿到被摺過的日幣，日本人會不會不高興？」引發網友熱烈討論。圖／路透
不少台灣人喜歡到日本旅遊，也常聽說日本人對紙鈔保存相當講究。近日有網友好奇詢問，「如果拿到被摺過的日幣，日本人會不會不高興？」引發網友熱烈討論。對此，長年定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」表示，其實多數日本人並沒有那麼在意紙鈔是否被摺過，認為外界對此存在不少誤解。

一名網友近日在Threads發文提問，日本人是否會介意收到被摺過的日幣，甚至幽默地說「會不會起笑（發瘋）？」貼文曝光後引發討論，有不少台灣網友分享經驗，認為日本人對紙鈔保存確實比較講究，也有人表示，曾拿用橡皮筋綁成一疊的紙鈔結帳，結果被店員瞪了一眼。

對此，日籍作家「日本人的歐吉桑」11日在臉書發文指出，其實很多日本人並不太在意紙鈔是否摺過，尤其是一般商店的店員，只要結帳時把鈔票整理好、對摺後再交給店員即可。他認為，有些人被店員瞪，通常不是因為鈔票摺過，而是其他行為讓店員不耐煩，例如動作太慢、插隊、結帳時突然追加商品，或是戴耳機聽不到店員說話等。

他也提到，在日本的收銀台環境通常節奏較快，特別是大城市的便利商店，店員也未必有太多耐心，因此結帳時動作俐落、配合流程反而更重要。

此外，「日本人的歐吉桑」也舉例，如果日本人真的排斥摺過的紙鈔，那日本的紅包文化就會顯得很矛盾。因為在日本包紅包時，鈔票通常需要先摺兩次再放入紅包袋，而且還有特定的摺法。

他最後表示，對一般觀光客而言，到日本旅遊時其實不需要太擔心使用摺過的紙鈔。不過也確實有部分族群會比較講究鈔票的保存方式，例如重視風水的人、夜店從業人員、經營生意多年的老闆，或是博弈產業相關人士等，他們對紙鈔可能有自己的規矩，例如不折鈔票、鈔票方向一致放入錢包等，但一般旅客通常不太會接觸到這些情況。

鈔票 日本 日本旅遊 台灣人

