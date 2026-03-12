快訊

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

經典賽／義大利前6局敲3轟6：0領先 墨西哥面臨淘汰危機

告別死板字體！LINE再推全新免費字體 3款選擇、設定方式懶人包一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人為何那麼「瘋棒球」？網點3因素：就像台積電

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇棒球為何在台灣受到如此多人關注。特派記者余承翰／攝影
一名網友好奇棒球為何在台灣受到如此多人關注。特派記者余承翰／攝影

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，中華隊雖然無緣挺進8強，但於8日中午對戰強敵南韓的精彩表現仍然讓全台球迷熱血沸騰。一名網友發文，好奇棒球為何在台灣受到如此多人關注，從小到大明明打籃球的人數較多，但國際賽場上台灣人還是更瘋棒球。對此，網友們點出3個原因，分別是國際賽成績、日治時代的歷史與媒體宣傳，都使台人更喜歡看棒球比賽。

中華隊本屆經典賽預賽奪下2勝2敗成績，賽事轉播收視率也開紅盤，愛爾達體育台公布收視成績，本屆經典賽中華隊出賽的四天MOD收視率相較上屆成長40%，感動無數全台球迷的中韓大戰則創下最高收視率6.06的亮眼成績。

一名男網友在Dcard發文，好奇明明從小到大打籃球的人數比棒球多，但為何台灣人更瘋棒球呢？他拿國際賽的強度舉例，棒球與籃球在國際賽場上皆比10幾年前更強，但幾乎沒人關注籃球比賽、看籃球的人也更偏向看NBA而不是中華隊的比賽。

原PO提到，反而MLB（美國職業棒球大聯盟）沒那麼多人看、台灣人更傾向看中華職棒與國際賽，在12強奪冠之前就一直看到「Team Taiwan」與「台灣尚勇」的廣告，很好奇台人如此瘋迷棒球的原因。

此文一出，多數網友認為台灣棒球在國際賽場上屢創佳績，可能是其中一個因素，「台灣棒球水平不差，一個國家人民熱衷的運動一般都是該國比較強的，比如台灣羽球桌球棒球」、「能贏能賺錢的台灣都喜歡，就像台積電」、「因為棒球才會贏，籃球贏不了」。

也有網友覺得原因在於日治時代與媒體大肆宣傳，「因為棒球從日本治理時期就開始發展了，歷史悠久，紮根本土」、「棒球從日治時期被引入進來，歷史悠久且成績還算不錯」、「因為媒體鋪天蓋地的播放，能不關心嗎」。

棒球

延伸閱讀

經典賽／台韓戰在韓收視率竟墊底！台網友驚呼：不在乎中華隊？

經典賽／愛爾達轉播收視較上屆增4成 中韓戰無意外衝第一

經典賽／日捷對戰未出賽…大谷翔平「1舉動」引歡呼 美媒：小球迷今年最棒時刻

經典賽／回顧中華隊精彩時刻 古林睿煬、張育成是投打MVP

相關新聞

台灣人為何那麼「瘋棒球」？網點3因素：就像台積電

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，中華隊雖然無緣挺進8強，但於8日中午對戰強敵南韓的精彩表現仍然讓全台球迷熱血沸騰。一名網友發文，好奇棒球為何在台灣受到如此多人關注，從小到大明明打籃球的人數較多，但國際賽場上台灣人還是更瘋棒球。對此，網友們點出3個原因，分別是國際賽成績、日治時代的歷史與媒體宣傳，都使台人更喜歡看棒球比賽。

經典賽捷克圈粉無數！網旅遊曬「用新台幣感受物價」 眾人驚呼：國旅輸太多

本屆經典賽中，中華隊與捷克隊同屬預賽C組，捷克隊雖為業餘球員組成，卻因樂觀積極的態度與對棒球的熱情，滿滿的正能量吸引不少台灣球迷的關注，讓許多觀眾除了支持比賽，也開始對這個中歐小國好奇。有網友順勢在社群媒體上分享在捷克旅遊的消費經驗，意外引發一票網友驚呼「怎麼那麼便宜」，掀起廣泛討論。

停車場見「3人4箭頭」標誌代表什麼？ 內行曝真相：國際通用

「3個人形、4個箭頭」這樣的告示牌代表什麼意思？有一名女網友在停車場看到這樣的圖案，讓她百思不得其解，不懂到底有什麼含意，於是上網發文求助大家幫忙解答。貼文引起熱議，有內行人解釋這個標誌代表「緊急集合地點」，通常設置於辦公大樓、學校等公共區域。

日人遊台弄丟手機 計程車調度員1招成功救援…他直呼：台灣人太棒了

許多人常說「台灣最美的風景是人」，一名日本網友近日在社群平台「X」分享一段在台旅遊的經歷。他提到自己不慎將iPhone遺落在計程車上，在沒有收據、記不得車號的絕望情況下，試著向排班人員求助，竟真的成功找回手機。

他不解台灣人聊天1習慣 網友紛點頭說很正常：這就我

一名網友發現，台灣人聊天習慣在不同社群平台間切換，引發熱議。許多網友認同這種現象，表示各平台有不同主題的默契。更有趣的是，部分人表示經常會遇到傳錯訊息的情況。

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

近期許多網友在Threads被一名阿伯的自拍照洗版，內容竟是他參與各大演唱會的紀錄，藝人陣容不只有南韓天團TWICE、BLACKPINK、Super Junior等，甚至連林曉培、草蜢、Energy皆有涉略。由於阿伯參加過多場大咖明星的演唱會，也意外引起許多網友討論阿伯的真實身分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。