台灣人為何那麼「瘋棒球」？網點3因素：就像台積電

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽落幕，中華隊雖然無緣挺進8強，但於8日中午對戰強敵南韓的精彩表現仍然讓全台球迷熱血沸騰。一名網友發文，好奇棒球為何在台灣受到如此多人關注，從小到大明明打籃球的人數較多，但國際賽場上台灣人還是更瘋棒球。對此，網友們點出3個原因，分別是國際賽成績、日治時代的歷史與媒體宣傳，都使台人更喜歡看棒球比賽。

中華隊本屆經典賽預賽奪下2勝2敗成績，賽事轉播收視率也開紅盤，愛爾達體育台公布收視成績，本屆經典賽中華隊出賽的四天MOD收視率相較上屆成長40%，感動無數全台球迷的中韓大戰則創下最高收視率6.06的亮眼成績。

一名男網友在Dcard發文，好奇明明從小到大打籃球的人數比棒球多，但為何台灣人更瘋棒球呢？他拿國際賽的強度舉例，棒球與籃球在國際賽場上皆比10幾年前更強，但幾乎沒人關注籃球比賽、看籃球的人也更偏向看NBA而不是中華隊的比賽。

原PO提到，反而MLB（美國職業棒球大聯盟）沒那麼多人看、台灣人更傾向看中華職棒與國際賽，在12強奪冠之前就一直看到「Team Taiwan」與「台灣尚勇」的廣告，很好奇台人如此瘋迷棒球的原因。

此文一出，多數網友認為台灣棒球在國際賽場上屢創佳績，可能是其中一個因素，「台灣棒球水平不差，一個國家人民熱衷的運動一般都是該國比較強的，比如台灣羽球桌球棒球」、「能贏能賺錢的台灣都喜歡，就像台積電」、「因為棒球才會贏，籃球贏不了」。

也有網友覺得原因在於日治時代與媒體大肆宣傳，「因為棒球從日本治理時期就開始發展了，歷史悠久，紮根本土」、「棒球從日治時期被引入進來，歷史悠久且成績還算不錯」、「因為媒體鋪天蓋地的播放，能不關心嗎」。