快訊

他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

五月天緊急道歉！取消演唱會被轟爆 宣布「免費入場」止血

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

經典賽捷克圈粉無數！網旅遊曬「用新台幣感受物價」 眾人驚呼：國旅輸太多

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文分享捷克物價，引發眾多網友驚呼「好便宜」，並認為國旅與其相比有待改進。示意圖／AI生成
有網友發文分享捷克物價，引發眾多網友驚呼「好便宜」，並認為國旅與其相比有待改進。示意圖／AI生成

本屆經典賽中，中華隊捷克隊同屬預賽C組，捷克隊雖為業餘球員組成，卻因樂觀積極的態度與對棒球的熱情，滿滿的正能量吸引不少台灣球迷的關注，讓許多觀眾除了支持比賽，也開始對這個中歐小國好奇。有網友順勢在社群媒體上分享在捷克旅遊的消費經驗，意外引發一票網友驚呼「怎麼那麼便宜」，掀起廣泛討論。

有台灣網友在Threads上發文分享「用新台幣感受捷克物價」，指出自己在布拉格停留兩天的花費主要集中在飲食上，住宿與通票之外，其餘支出包括六道無菜單料理約新台幣2400元、小蛋糕伴手禮20元、星巴克城市杯400元，紀念品像徽章或開罐器價格甚至「百元有找」，一餐正餐基本也不到500元。他也提到住宿一晚約2000元，整體消費感覺合理，對比台灣反而親民不少。

網友留言反應熱烈，有人同樣曬出客房照片，表示一個人約900元一晚，非常寬敞舒適且就在布拉格廣場旁邊；也有人感慨國旅已比不上，「飯店比台灣便宜多了，吃的價格差不多」，甚至有人笑說「台灣物價太貴嗎？捷克竟然感覺差不多」。另一部分網友則分享自己的經驗，表示十年前蜜月在捷克，物價仍保持親民，治安也比其他歐洲國家好，讓人願意再度造訪。相關討論也讓不少網友開始計畫將捷克納入下一趟旅遊清單。

根據本站報導，本屆經典賽捷克隊雖然在小組賽排名最後，但他們的拚勁和精神仍令人印象深刻。其中右投手薩多利亞（Ondrej Satoria）在台灣引起不少討論，他在上屆經典賽曾三振大谷翔平，昨日對日本隊完成了生涯最後一次國際賽登板，投出4.2局無失分的表現，畫下完美句點。比賽結果雖不理想，但捷克隊的熱情以及球迷對這個國家的好奇心，已經成為另一種勝利。

捷克 中華隊 旅遊 國旅 物價

延伸閱讀

經典賽／捷克薩多利亞封鎖日本完美告別國家隊：在此結束意義非凡

經典賽／日本直到8局下兩轟發威打趴捷克 9:0全勝晉級

經典賽／大聯盟記者回顧「台捷」大戰：台灣球迷熱情點亮東京巨蛋

經典賽／台韓戰太精彩！日本網友狂刷彈幕 網友驚：巨蛋大半是台灣人

相關新聞

經典賽捷克圈粉無數！網旅遊曬「用新台幣感受物價」 眾人驚呼：國旅輸太多

本屆經典賽中，中華隊與捷克隊同屬預賽C組，捷克隊雖為業餘球員組成，卻因樂觀積極的態度與對棒球的熱情，滿滿的正能量吸引不少台灣球迷的關注，讓許多觀眾除了支持比賽，也開始對這個中歐小國好奇。有網友順勢在社群媒體上分享在捷克旅遊的消費經驗，意外引發一票網友驚呼「怎麼那麼便宜」，掀起廣泛討論。

停車場見「3人4箭頭」標誌代表什麼？ 內行曝真相：國際通用

「3個人形、4個箭頭」這樣的告示牌代表什麼意思？有一名女網友在停車場看到這樣的圖案，讓她百思不得其解，不懂到底有什麼含意，於是上網發文求助大家幫忙解答。貼文引起熱議，有內行人解釋這個標誌代表「緊急集合地點」，通常設置於辦公大樓、學校等公共區域。

日人遊台弄丟手機 計程車調度員1招成功救援…他直呼：台灣人太棒了

許多人常說「台灣最美的風景是人」，一名日本網友近日在社群平台「X」分享一段在台旅遊的經歷。他提到自己不慎將iPhone遺落在計程車上，在沒有收據、記不得車號的絕望情況下，試著向排班人員求助，竟真的成功找回手機。

他不解台灣人聊天1習慣 網友紛點頭說很正常：這就我

一名網友發現，台灣人聊天習慣在不同社群平台間切換，引發熱議。許多網友認同這種現象，表示各平台有不同主題的默契。更有趣的是，部分人表示經常會遇到傳錯訊息的情況。

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

近期許多網友在Threads被一名阿伯的自拍照洗版，內容竟是他參與各大演唱會的紀錄，藝人陣容不只有南韓天團TWICE、BLACKPINK、Super Junior等，甚至連林曉培、草蜢、Energy皆有涉略。由於阿伯參加過多場大咖明星的演唱會，也意外引起許多網友討論阿伯的真實身分。

推動「無菸環境」！網友盛讚西門町變好逛：希望其他商圈跟進

今年台北燈節首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸環境。一名網友發文，稱他去逛西門町時，發現因為推動無菸環境的關係，少了菸味更加好逛了，對此，許多網友也紛紛 盛讚此政策，直呼：「逛起來超舒服」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。