經典賽捷克圈粉無數！網旅遊曬「用新台幣感受物價」 眾人驚呼：國旅輸太多

本屆經典賽中，中華隊與捷克隊同屬預賽C組，捷克隊雖為業餘球員組成，卻因樂觀積極的態度與對棒球的熱情，滿滿的正能量吸引不少台灣球迷的關注，讓許多觀眾除了支持比賽，也開始對這個中歐小國好奇。有網友順勢在社群媒體上分享在捷克旅遊的消費經驗，意外引發一票網友驚呼「怎麼那麼便宜」，掀起廣泛討論。

有台灣網友在Threads上發文分享「用新台幣感受捷克物價」，指出自己在布拉格停留兩天的花費主要集中在飲食上，住宿與通票之外，其餘支出包括六道無菜單料理約新台幣2400元、小蛋糕伴手禮20元、星巴克城市杯400元，紀念品像徽章或開罐器價格甚至「百元有找」，一餐正餐基本也不到500元。他也提到住宿一晚約2000元，整體消費感覺合理，對比台灣反而親民不少。

網友留言反應熱烈，有人同樣曬出客房照片，表示一個人約900元一晚，非常寬敞舒適且就在布拉格廣場旁邊；也有人感慨國旅已比不上，「飯店比台灣便宜多了，吃的價格差不多」，甚至有人笑說「台灣物價太貴嗎？捷克竟然感覺差不多」。另一部分網友則分享自己的經驗，表示十年前蜜月在捷克，物價仍保持親民，治安也比其他歐洲國家好，讓人願意再度造訪。相關討論也讓不少網友開始計畫將捷克納入下一趟旅遊清單。

根據本站報導，本屆經典賽捷克隊雖然在小組賽排名最後，但他們的拚勁和精神仍令人印象深刻。其中右投手薩多利亞（Ondrej Satoria）在台灣引起不少討論，他在上屆經典賽曾三振大谷翔平，昨日對日本隊完成了生涯最後一次國際賽登板，投出4.2局無失分的表現，畫下完美句點。比賽結果雖不理想，但捷克隊的熱情以及球迷對這個國家的好奇心，已經成為另一種勝利。