停車場見「3人4箭頭」標誌代表什麼？ 內行曝真相：國際通用

聯合新聞網／ 綜合報導
「緊急集合地點」 (Emergency Assembly Point) 的國際通用圖示，通常設置於辦公大樓、學校等公共區域。 圖／ingimage
「緊急集合地點」 (Emergency Assembly Point) 的國際通用圖示，通常設置於辦公大樓、學校等公共區域。 圖／ingimage

「3個人形、4個箭頭」這樣的告示牌代表什麼意思？有一名女網友在停車場看到這樣的圖案，讓她百思不得其解，不懂到底有什麼含意，於是上網發文求助大家幫忙解答。貼文引起熱議，有內行人解釋這個標誌代表「緊急集合地點」，通常設置於辦公大樓、學校等公共區域。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這個告示牌安置在她公司旁邊的停車場內，上面畫有3個人形圖案，四個角落各畫有箭頭指向人形，她看不懂這是什麼牌子，因此上網詢問「誰能告訴我，這個告示牌是什麼意思？」

貼文一出，不少人紛紛留言搞笑，「拍照時要注意所有人是否都入鏡」、「兇手通常是中間那個人」、「好像是提醒C位在這裡的標誌」、「『就是他！』沒立中柱的標記」、「這是三缺一的告示牌！你看到了，就要加入啦」、「有三個人時，有事找中間那個」、「三人同行、一人免費」。

內行人則解釋這是「緊急集合地點」 (Emergency Assembly Point) 的國際通用圖示，當火災、地震或其他緊急狀況發生時，指示員工或民眾前往預先指定的安全區域進行清點人數與後續避難。標誌常見於辦公大樓、學校、大學或工廠的室內外空間。

告示牌 停車場 標誌 緊急狀況

