聽新聞
0:00 / 0:00
停車場見「3人4箭頭」標誌代表什麼？ 內行曝真相：國際通用
「3個人形、4個箭頭」這樣的告示牌代表什麼意思？有一名女網友在停車場看到這樣的圖案，讓她百思不得其解，不懂到底有什麼含意，於是上網發文求助大家幫忙解答。貼文引起熱議，有內行人解釋這個標誌代表「緊急集合地點」，通常設置於辦公大樓、學校等公共區域。
從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這個告示牌安置在她公司旁邊的停車場內，上面畫有3個人形圖案，四個角落各畫有箭頭指向人形，她看不懂這是什麼牌子，因此上網詢問「誰能告訴我，這個告示牌是什麼意思？」
貼文一出，不少人紛紛留言搞笑，「拍照時要注意所有人是否都入鏡」、「兇手通常是中間那個人」、「好像是提醒C位在這裡的標誌」、「『就是他！』沒立中柱的標記」、「這是三缺一的告示牌！你看到了，就要加入啦」、「有三個人時，有事找中間那個」、「三人同行、一人免費」。
內行人則解釋這是「緊急集合地點」 (Emergency Assembly Point) 的國際通用圖示，當火災、地震或其他緊急狀況發生時，指示員工或民眾前往預先指定的安全區域進行清點人數與後續避難。標誌常見於辦公大樓、學校、大學或工廠的室內外空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。