日人遊台弄丟手機 計程車調度員1招成功救援…他直呼：台灣人太棒了

許多人常說「台灣最美的風景是人」，一名日本網友近日在社群平台「X」分享一段在台旅遊的經歷，他提到自己不慎將iPhone遺落在計程車上，在沒有收據、記不得車號的絕望情況下，試著向排班人員求助，竟真的成功找回手機。

原PO表示，自己不久前來台灣旅遊時，不小心將手機遺落在計程車上，只好焦急的跑回當初搭車的地方，詢問現場的工作人員。沒想到，對方竟直接用無線電向所有計程車大聲公廣播，讓原PO可以順利拿回手機，「我的手機竟然真的平安無事地找回來了，超級感動！台灣人真的太棒了，萬分感謝」。

貼文底下，不少日本網友透露在台灣不小心弄丟東西的經驗，「這已經是40年前的事了。當時我和朋友去一位台灣留學生的家裡玩，過程中我不小心弄丟了相機鏡頭蓋卻完全沒察覺。沒想到，有一位素不相識的台灣青年撿到了它，還特地一路追上來還給我」、「前年我們家去台灣旅遊，我先生把iPhone忘在百貨公司的廁所裡了。當時我們立刻衝到服務台詢問，沒想到手機已經在那裡等著我們了，我真的好愛台灣」、「我也曾在台北把錢包掉在計程車上過，後來透過當初幫我叫車的飯店，試著聯繫那位司機大哥，當時對方竟回覆『我現在正打算開回去把錢包還給乘客』」。

過去也有一名日本舞者分享在台灣遇到的暖心事跡，該舞者指出，某天搭捷運時，才發現自動售票機不收大鈔，而自己身上因為剛好沒有零錢，正感到不知所措，後方的台灣人竟直接幫舞者買了張20元的車票，讓他非常感動。