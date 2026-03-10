快訊

日人遊台弄丟手機 計程車調度員1招成功救援…他直呼：台灣人太棒了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友分享一段在台旅遊的經歷，他提到自己不慎將iPhone遺落在計程車上，且在沒有收據、記不得車號的絕望情況下，試著向排班人員求助，竟真的成功找回手機。圖／AI生成
許多人常說「台灣最美的風景是人」，一名日本網友近日在社群平台「X分享一段在台旅遊的經歷，他提到自己不慎將iPhone遺落在計程車上，在沒有收據、記不得車號的絕望情況下，試著向排班人員求助，竟真的成功找回手機。

原PO表示，自己不久前來台灣旅遊時，不小心將手機遺落在計程車上，只好焦急的跑回當初搭車的地方，詢問現場的工作人員。沒想到，對方竟直接用無線電向所有計程車大聲公廣播，讓原PO可以順利拿回手機，「我的手機竟然真的平安無事地找回來了，超級感動！台灣人真的太棒了，萬分感謝」。

貼文底下，不少日本網友透露在台灣不小心弄丟東西的經驗，「這已經是40年前的事了。當時我和朋友去一位台灣留學生的家裡玩，過程中我不小心弄丟了相機鏡頭蓋卻完全沒察覺。沒想到，有一位素不相識的台灣青年撿到了它，還特地一路追上來還給我」、「前年我們家去台灣旅遊，我先生把iPhone忘在百貨公司的廁所裡了。當時我們立刻衝到服務台詢問，沒想到手機已經在那裡等著我們了，我真的好愛台灣」、「我也曾在台北把錢包掉在計程車上過，後來透過當初幫我叫車的飯店，試著聯繫那位司機大哥，當時對方竟回覆『我現在正打算開回去把錢包還給乘客』」。

過去也有一名日本舞者分享在台灣遇到的暖心事跡，該舞者指出，某天搭捷運時，才發現自動售票機不收大鈔，而自己身上因為剛好沒有零錢，正感到不知所措，後方的台灣人竟直接幫舞者買了張20元的車票，讓他非常感動。

計程車 台灣人 iPhone 日本 X

他不解台灣人聊天1習慣 網友紛點頭說很正常：這就我

一名網友發現，台灣人聊天習慣在不同社群平台間切換，引發熱議。許多網友認同這種現象，表示各平台有不同主題的默契。更有趣的是，部分人表示經常會遇到傳錯訊息的情況。

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

近期許多網友在Threads被一名阿伯的自拍照洗版，內容竟是他參與各大演唱會的紀錄，藝人陣容不只有南韓天團TWICE、BLACKPINK、Super Junior等，甚至連林曉培、草蜢、Energy皆有涉略。由於阿伯參加過多場大咖明星的演唱會，也意外引起許多網友討論阿伯的真實身分。

推動「無菸環境」！網友盛讚西門町變好逛：希望其他商圈跟進

今年台北燈節首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸環境。一名網友發文，稱他去逛西門町時，發現因為推動無菸環境的關係，少了菸味更加好逛了，對此，許多網友也紛紛 盛讚此政策，直呼：「逛起來超舒服」。

佛光山法會萬人念疏文為中華隊祈福 網大讚：這發功也太強

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，8日在日本東京巨蛋上演備受矚目的台韓大戰，中華隊與韓國隊一路激戰至延長賽第10局，最終中華隊以5比4驚險勝出，讓不少球迷嗨翻天。有網友在Threads表示，和家人在聽法會，結果竟然聽到法師也在幫中華隊祈福加油，貼文掀起不少討論。

台灣人拿到鈔票1習慣會惹怒日本人？ 過來人點頭：每次都被店員瞪

日本優美風景多，美食也不少，再加上日幣匯率低、距離台灣也近，是許多台灣人最愛旅遊的國家。不過有網友在Threads發文，想問大家「日本人是不是拿到被摺到的日幣會『起笑』？」貼文引起熱議，不少人透露日幣紙鈔真的很整齊，鮮少拿到有摺痕的，認為日本人非常愛惜自己的貨幣。

