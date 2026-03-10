他不解台灣人聊天1習慣 網友紛點頭說很正常：這就我

一名網友分享，近期觀察到一個有趣現象，發現不少台灣人聊天時常在不同社群平台之間切換，甚至同時開啟多條對話線，讓他覺得很神奇。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，身邊有一些朋友，剛剛還在LINE聊天，下一秒卻突然跑到Instagram私訊，甚至又換到Threads繼續聊，而且每個平台聊的內容還完全不同。

貼文一出後，不少網友都表示「脆分享好笑的、IG分享美食、賴聊正經的」、「是我，我還可以只已讀一邊，另一邊不讀不回」、「每個程式有每個程式的話題，絕對不會混在一起，這是一種奇怪的默契，不管是誰來都一樣」、「什麼都能聊，什麼都不奇怪」、「就是我本人」。

此外，也有網友回應「如果還有玩遊戲的話就是四個地方了」、「我們是有根據渠道聊適合話題的」、「通常都很容易傳錯」、「你換個程式，還可以馬上切換主題」、「最困難的是，上次說很好吃要去的餐廳是哪一家？跨平台搜尋超難」、「需要統一集中的時候直接LINE召集集合」。

本站曾報導，一名網友分享，近期在LINE傳訊息給對方，卻收到一個「？」符號，認為相當不妥且有失禮貌。對此，有網友表示認同，回應「滿沒禮貌的，每當只收到？就不想聊了」、「有時候明明寫得很清楚，就是有人喜歡打個問號」。不過，也有網友持相反意見，認為「回蛤有比較好嗎」、「當我連從哪問起都不知道的時候就會回個問號」。