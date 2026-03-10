2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

近期許多網友在Threads被一名阿伯的自拍照洗版，內容竟是他參與各大演唱會的紀錄，藝人陣容不只有南韓天團TWICE、BLACKPINK、Super Junior等，甚至連林曉培、草蜢、Energy皆有涉略。由於阿伯參加過多場大咖明星的演唱會，也意外引起許多網友討論阿伯的真實身分。

一名Threads網友指出，這名阿伯本名為童榮地，是一名作家兼部落客，畢業於政大法律系的他在金融業打拚多年。他最著名的標籤是「小資男」系列作家，曾出版《小資男環遊世界》、《小資男的米其林之旅》等書，專門為自己設定驚人的生活解鎖任務。其中，最令網友震驚的是，阿伯在2022年與2024年分別挑戰吃遍全台73家米其林星級餐廳，以及全台北77家必比登推薦餐廳，並將心得集結成冊。

儘管自稱「小資男」，但網友在看到童榮地「演唱會紀錄」後，忍不住笑稱「一點也不小資」。據本人臉書發文，自從阿伯在Theads更新自己參加的演唱會名單後，瀏覽量在短短的兩天內，從2萬一路飆破2千萬，顯示出極高的人氣。

許多網友在看見阿伯的真實身分後，紛紛留言討論，「乾爹超厲害！他的重點不是可以發這麼多場演唱會，是這麼多秒殺的場次，他怎麼都可以出現在現場？」、「感覺他很會過生活啊，滿可愛的」、「他任何一場演唱會都有票，真的是乾爹」、「他自拍的表情比起開心愉快，更像是『ok，我等等看完這場，還有下一場要看』」、「阿伯的位子好像都是在蛋頂（演唱會最後面的位置）？感覺公關票不會給蛋頂區吧」。