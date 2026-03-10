推動「無菸環境」！網友盛讚西門町變好逛：希望其他商圈跟進

今年台北燈節首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸環境。一名網友發文，稱他去逛西門町時，發現因為推動無菸環境的關係，少了菸味更加好逛了，對此，許多網友也紛紛盛讚此政策，直呼：「逛起來超舒服」。

台北市長蔣萬安推無菸城市，今年台北燈節將創全台之先，於西門與花博展區首度試辦「無菸燈節」。根據北市觀傳局公布西門展區的禁菸區域，包括開封街以南、長沙街以北、西臨西寧南路、東至延平南路所圍區域，含中山堂廣場的人行通道及騎樓，以及孝字號天橋上方路面。

台北燈節開展期間為2月25日至3月15日，期間展區及周邊禁止吸菸，違規者將處2000元至1萬元罰鍰。觀傳局鼓勵民眾以實際行動支持無菸環境，共同營造健康城市形象。

一名網友在Threads發文，表示因禁菸政策的關係，去西門町逛街時覺得「特別好逛」，直言「少了這些抽菸的人真是太棒了」，並希望禁菸政策能夠繼續持續下去。

此文一出，許多網友也紛紛稱讚西門町的無菸環境，「真的有感，西門町首先作為示範區真的太讚了，現在都沒有臭臭的菸味」、「沒有菸味的西門真的很好逛，雖然只有大條的徒步區」、「今天逛起來超舒服，不只西門町內部，連安美門口都有人在巡邏」、「希望全台商圈都跟進」。

但也有網友指出，還是有不少人會在路邊、巷子裡或店門口抽菸，希望執法人員能夠「多罰幾次」讓吸菸人士有所警惕，而不是喊喊口號而已。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康