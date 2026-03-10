快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

推動「無菸環境」！網友盛讚西門町變好逛：希望其他商圈跟進

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去西門町時，發現因為推動無菸環境的關係，少了菸味變得更加好逛了。中央社記者裴禛攝　115年2月26日
一名網友去西門町時，發現因為推動無菸環境的關係，少了菸味變得更加好逛了。中央社記者裴禛攝　115年2月26日

今年台北燈節首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸環境。一名網友發文，稱他去逛西門町時，發現因為推動無菸環境的關係，少了菸味更加好逛了，對此，許多網友也紛紛盛讚此政策，直呼：「逛起來超舒服」。

台北市長蔣萬安無菸城市，今年台北燈節將創全台之先，於西門與花博展區首度試辦「無菸燈節」。根據北市觀傳局公布西門展區的禁菸區域，包括開封街以南、長沙街以北、西臨西寧南路、東至延平南路所圍區域，含中山堂廣場的人行通道及騎樓，以及孝字號天橋上方路面。

台北燈節開展期間為2月25日至3月15日，期間展區及周邊禁止吸菸，違規者將處2000元至1萬元罰鍰。觀傳局鼓勵民眾以實際行動支持無菸環境，共同營造健康城市形象。

一名網友在Threads發文，表示因禁菸政策的關係，去西門町逛街時覺得「特別好逛」，直言「少了這些抽菸的人真是太棒了」，並希望禁菸政策能夠繼續持續下去。

此文一出，許多網友也紛紛稱讚西門町的無菸環境，「真的有感，西門町首先作為示範區真的太讚了，現在都沒有臭臭的菸味」、「沒有菸味的西門真的很好逛，雖然只有大條的徒步區」、「今天逛起來超舒服，不只西門町內部，連安美門口都有人在巡邏」、「希望全台商圈都跟進」。

但也有網友指出，還是有不少人會在路邊、巷子裡或店門口抽菸，希望執法人員能夠「多罰幾次」讓吸菸人士有所警惕，而不是喊喊口號而已。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

西門町 蔣萬安 燈會

延伸閱讀

外國人吃火鍋「1行為」超震驚！他急阻止網讚爆：好人一生平安

南韓路邊攤驚見「竹籤回鍋」…台女當場嚇傻 網加碼曝：剩菜還會重上

別被地圖騙！北海道冬天交通變數大 達人揭真相：看起來很近最危險

台灣為何不流行「Grab機車接送」？網指3因素：怕會飛出去

相關新聞

推動「無菸環境」！網友盛讚西門町變好逛：希望其他商圈跟進

今年台北燈節首度試辦「無菸燈節」，2月25日至3月15日在西門與花博展區規畫無菸環境。一名網友發文，稱他去逛西門町時，發現因為推動無菸環境的關係，少了菸味更加好逛了，對此，許多網友也紛紛 盛讚此政策，直呼：「逛起來超舒服」。

佛光山法會萬人念疏文為中華隊祈福 網大讚：這發功也太強

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，8日在日本東京巨蛋上演備受矚目的台韓大戰，中華隊與韓國隊一路激戰至延長賽第10局，最終中華隊以5比4驚險勝出，讓不少球迷嗨翻天。有網友在Threads表示，和家人在聽法會，結果竟然聽到法師也在幫中華隊祈福加油，貼文掀起不少討論。

台灣人拿到鈔票1習慣會惹怒日本人？ 過來人點頭：每次都被店員瞪

日本優美風景多，美食也不少，再加上日幣匯率低、距離台灣也近，是許多台灣人最愛旅遊的國家。不過有網友在Threads發文，想問大家「日本人是不是拿到被摺到的日幣會『起笑』？」貼文引起熱議，不少人透露日幣紙鈔真的很整齊，鮮少拿到有摺痕的，認為日本人非常愛惜自己的貨幣。

手搖飲「1熱門品項」名稱超混亂！全場崩潰：有看沒有懂

手搖飲命名亂象引發網友熱議，許多人對「鮮奶茶」的不同名稱如「拿鐵」、「歐蕾」感到困惑。網友分享，點飲料時難以理解各店的命名，導致誤點情況頻傳，凸顯台灣飲料市場的混亂現象。

東京巨蛋飯店塞滿台灣人！他曝1行為太誇張：不要丟臉

台灣球迷赴東京巨蛋觀賽，但大廳噪音如菜市場，網友呼籲「講話小聲一點」。部分人認為熱鬧是旅遊的一部分，意見引發熱議。而中華隊在比賽中以0：13落敗，球迷對陳偉殷能否壓制日隊火力展開討論。

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

台灣小吃種類豐富，其中台南更被許多旅客視為美食天堂。之前一名來自中國大陸新疆的女網友到台南旅遊，並在社群平台Threads分享自己品嚐在地美食的經驗，原本只是單純介紹餐點，卻因為一個「特殊吃法」引發大批網友討論，甚至讓不少台南人看了直呼崩潰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。