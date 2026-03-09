佛光山法會萬人念疏文為中華隊祈福 網大讚：這發功也太強

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，8日在日本東京巨蛋上演備受矚目的台韓大戰，中華隊與韓國隊一路激戰至延長賽第10局，最終中華隊以5比4驚險勝出，讓不少球迷嗨翻天。有網友在Threads表示，和家人在聽法會時，竟然聽到法師也在幫中華隊祈福加油，貼文掀起不少討論。

原PO表示，當天台北小巨蛋正舉辦由佛光山主辦的「2026年禪淨共修祈福法會」，現場聚集上萬名信眾，儀式中誦念祈福對象的疏文，突然聽到法師說出「2026世界棒球經典賽中華台北代表隊」，參與法會的民眾也留言表示，當時現場確實聽到師父念到中華隊，讓不少人相當感動。

這位參與法會的民眾還指出，法師在法會之前還跟大家說「剛剛中華對韓國，我們贏了」，全場聽了都超嗨，師父也很開心。

由於法會時間正好在3月7日與8日舉行，恰逢中華隊連續兩場比賽，巧合時間點也讓不少球迷開玩笑留言：「科學的盡頭是玄學」、「最強啦啦隊是法師」、「特級術師幫忙加Buff（遊戲中指的是增加能力）」、「真．東方神秘力量」、「這發功也太強」、「下次中華隊比賽請記得跟佛光山先敲一下法會的時間」。

也有網友解釋，法會這個階段在佛教儀式中是「迴向」，是將誦經念佛與行善佈施所累積的功德分享給眾人，因此祈福名單中出現中華隊並不奇怪。