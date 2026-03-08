台灣人拿到鈔票1習慣會惹怒日本人？ 過來人點頭：每次都被店員瞪

日本優美風景多，美食也不少，再加上日幣匯率低、距離台灣也近，是許多台灣人最愛旅遊的國家。不過有網友在Threads發文，想問大家「日本人是不是拿到被摺到的日幣會『起笑』？」貼文引起熱議，不少人透露日幣紙鈔真的很整齊，認為日本人非常愛惜自己的貨幣。

常去日本玩的人表示，鮮少拿到有摺到的紙鈔，「日幣真的整齊到我以為他們總是在發新鈔」、「這麼一說好像是欸，我都沒有拿到有摺痕的鈔票」、「以前我會摺起來，後來發現日幣紙鈔都沒摺痕，去日本默默改成用長夾放日幣」、「因為日本人非常愛惜紙鈔」。

還有網友分享經驗，認同原PO的看法，「之前有朋友在日本生活好幾年，我去玩的時候帶了一疊日幣給她，她看到我對摺的時候，超認真跟我說在日本不能這樣摺錢」、「之前領隊說，日本人拿到有摺痕的日幣會生氣，叫我們注意不要摺日幣」、「好像會喔，之前去福岡整疊用橡皮筋束起來，每次結帳都被店員瞪」。

不過也有人反駁，「感覺日本人自己也不是都很在意，我在日本打工站櫃檯，也是一堆摺得亂七八糟的紙鈔」、「日本幹過收銀的表示：並沒有好嗎…不是誰都拿長夾的，不要破破爛爛就好，誰有時間在意你對不對摺」、「並沒有…黑白講，我很常看到日本人從小小的零錢包拿出摺三摺的鈔票付錢」、「日本人找錢也是有找摺到的」、「有這樣的事嗎？在機場一堆日本人都用摺的耶」。