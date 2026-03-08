快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人拿到鈔票1習慣會惹怒日本人？ 過來人點頭：每次都被店員瞪

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人到底會不會討厭拿到有摺痕的紙鈔，網路上有各種不同看法。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
日本人到底會不會討厭拿到有摺痕的紙鈔，網路上有各種不同看法。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

日本優美風景多，美食也不少，再加上日幣匯率低、距離台灣也近，是許多台灣人最愛旅遊的國家。不過有網友在Threads發文，想問大家「日本人是不是拿到被摺到的日幣會『起笑』？」貼文引起熱議，不少人透露日幣紙鈔真的很整齊，認為日本人非常愛惜自己的貨幣。

常去日本玩的人表示，鮮少拿到有摺到的紙鈔，「日幣真的整齊到我以為他們總是在發新鈔」、「這麼一說好像是欸，我都沒有拿到有摺痕的鈔票」、「以前我會摺起來，後來發現日幣紙鈔都沒摺痕，去日本默默改成用長夾放日幣」、「因為日本人非常愛惜紙鈔」。

還有網友分享經驗，認同原PO的看法，「之前有朋友在日本生活好幾年，我去玩的時候帶了一疊日幣給她，她看到我對摺的時候，超認真跟我說在日本不能這樣摺錢」、「之前領隊說，日本人拿到有摺痕的日幣會生氣，叫我們注意不要摺日幣」、「好像會喔，之前去福岡整疊用橡皮筋束起來，每次結帳都被店員瞪」。

不過也有人反駁，「感覺日本人自己也不是都很在意，我在日本打工站櫃檯，也是一堆摺得亂七八糟的紙鈔」、「日本幹過收銀的表示：並沒有好嗎…不是誰都拿長夾的，不要破破爛爛就好，誰有時間在意你對不對摺」、「並沒有…黑白講，我很常看到日本人從小小的零錢包拿出摺三摺的鈔票付錢」、「日本人找錢也是有找摺到的」、「有這樣的事嗎？在機場一堆日本人都用摺的耶」。

日幣 鈔票 日本

延伸閱讀

東京巨蛋飯店塞滿台灣人！他曝1行為太誇張：不要丟臉

去日本玩容易變胖？ 過來人點頭：澱粉加澱粉怎麼瘦

觀光客小心！台人「2特質」逛日本藥妝店容易被店員糾纏 苦主曝陷阱

匯率換算不再頭大！路人曝「日幣換台幣」心算法 網共鳴：超直覺

相關新聞

台灣人拿到鈔票1習慣會惹怒日本人？ 過來人點頭：每次都被店員瞪

日本優美風景多，美食也不少，再加上日幣匯率低、距離台灣也近，是許多台灣人最愛旅遊的國家。不過有網友在Threads發文，想問大家「日本人是不是拿到被摺到的日幣會『起笑』？」貼文引起熱議，不少人透露日幣紙鈔真的很整齊，鮮少拿到有摺痕的，認為日本人非常愛惜自己的貨幣。

手搖飲「1熱門品項」名稱超混亂！全場崩潰：有看沒有懂

手搖飲命名亂象引發網友熱議，許多人對「鮮奶茶」的不同名稱如「拿鐵」、「歐蕾」感到困惑。網友分享，點飲料時難以理解各店的命名，導致誤點情況頻傳，凸顯台灣飲料市場的混亂現象。

東京巨蛋飯店塞滿台灣人！他曝1行為太誇張：不要丟臉

台灣球迷赴東京巨蛋觀賽，但大廳噪音如菜市場，網友呼籲「講話小聲一點」。部分人認為熱鬧是旅遊的一部分，意見引發熱議。而中華隊在比賽中以0：13落敗，球迷對陳偉殷能否壓制日隊火力展開討論。

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

台灣小吃種類豐富，其中台南更被許多旅客視為美食天堂。之前一名來自中國大陸新疆的女網友到台南旅遊，並在社群平台Threads分享自己品嚐在地美食的經驗，原本只是單純介紹餐點，卻因為一個「特殊吃法」引發大批網友討論，甚至讓不少台南人看了直呼崩潰。

網嫌好市多辣炒年糕超難吃 韓籍人妻卻大讚正宗：跟南韓路邊攤一樣

之前有一名女網友在好市多買到「韓式辣炒年糕&紫菜捲套餐」，原本滿心期待能享受異國料理，但其味道和口感卻讓她大失所望，還直呼很難吃，貼文引起不少討論。不過，嫁來台灣的南韓Youtuber「闆娘歐膩」反而大讚味道很正宗，是真正的韓式辣炒年糕口味。

「商品便宜、員工素質高」網讚萊爾富變了 一票人點頭：CP值很高

台灣超商數量頻繁，三、五步就有一間，而當中7-ELEVEN跟全家市占率分居一、二名，萊爾富則在後面緊緊追趕。有網友近日發現萊爾富有了變化，不僅門面改變，商品也多了不少優惠，讓他大讚比小七、全家還划算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。