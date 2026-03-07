快訊

手搖飲「1熱門品項」名稱超混亂！全場崩潰：有看沒有懂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，明明是鮮奶加茶，卻有「拿鐵」、「歐蕾」、「那堤」等不同名稱，讓他相當困擾。示意圖／AI生成
不少人喜歡喝鮮奶茶，但飲料店的命名方式卻常讓人看得一頭霧水。一名網友分享，明明是鮮奶加茶，卻有「拿鐵」、「歐蕾」、「那堤」等不同名稱，讓他相當困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己常被手搖飲菜單搞得很困惑，明明就是只是鮮奶加茶的組合，但不同店家卻用各種名稱標示，有的寫「拿鐵」、有的叫「歐蕾」，甚至還有「那堤」，讓他忍不住吐槽，「不就是鮮奶茶嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「真的！我以前真的以為紅茶拿鐵是紅茶加咖啡」、「點飲料我還問我朋友，怎麼沒有鮮奶茶？結果叫紅茶歐蕾」、「太習慣飲料店拿鐵=鮮奶茶，點了咖啡店拿鐵…喝一口被苦死」、「我真的常常看飲料中文名稱有看沒懂」、「有時候讀英文是為了買飲料」、「珍珠、波霸、粉圓、白玉，這四個我也不懂，為什麼可能會是同一個大小」、「雖然我是台灣人，但飲料菜單很多我都要看英文，才知道這是蝦米哇勾」。

台灣人愛喝手搖飲，一條街上隨處可見眾多手搖飲品牌，以50嵐為例，曾有網友好奇他穩坐市場多年「為什麼這麼厲害」？不少網友透露關鍵，指出「品質穩定、服務到位、乾淨簡潔」、「價格是最合理的」、「我家巷口倒了好幾家飲料店，唯獨50嵐幾十年來屹立不搖」。

