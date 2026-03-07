快訊

東京巨蛋飯店塞滿台灣人！他曝1行為太誇張：不要丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
2026世界棒球經典賽（WBC）開打，不少台灣球迷飛往日本東京巨蛋替中華隊加油。不過，卻有網友抱怨，部分球迷在公共場所過於吵鬧，整個大廳吵翻天，讓他忍不住抱怨「台灣人講話可以小聲一點嗎？」，吸引大批網友討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，比賽期間入住東京巨蛋飯店，發現整棟飯店幾乎都是台灣球迷，但大廳太吵雜，就像菜市場一樣，光是排隊詢問櫃檯，就被周圍談話聲吵到頭痛，呼籲「台灣人講話可以小聲一點嗎？既然穿著台灣裝備，就不要丟臉」。

貼文一出後，不少網友都表示「台灣人的威力就是把任何地方變成菜市場」、「只要大陸人不在場，現場最吵的一定是台灣團」、「日本店員也在跟我抱怨遇到台灣奧客」、「我住離巨蛋比較遠，但這兩天時不時會遇到台灣人，講話都非常大聲」、「明明可以近距離小小聲對話，台灣人都很喜歡遠距離大聲喊話」、「台灣人真的很吵，成群起來就跟陸團沒兩樣」。

不過，也有部分網友持相反看法，認為「難得去看經典賽吵一下怎麼了嗎？旅遊看球放鬆休息，又不是在辦公室上班」、「會很吵嗎？比賽結束後蠻安靜的」、「大型活動肯定會吵的呀」、「反問：日本人那麽安靜要幹嘛？」。

本站曾報導，不少台灣球迷專程飛日本為中華隊加油，就有網友在社群平台「Threads」向前來觀賽的台灣球迷喊話，提醒勿犯「3不」，包括非應援區就不要站、離場時帶走垃圾、如廁注意衛生，直言「這真的此生最恨，從來沒有在東蛋看過這麼亂的」。讓不少網友坦言「離開前要沖水！我很訝異超多人都不沖水」、「真的，散場還在那邊幫左右鄰居撿垃圾，台灣人要出國拜託，素質也帶出來」、「散場時候垃圾桶真的恐怖」。

台灣人 日本 中華隊 經典賽

