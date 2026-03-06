快訊

網嫌好市多辣炒年糕超難吃 韓籍人妻卻大讚正宗：跟南韓路邊攤一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
之前有一名女網友在好市多買到「韓式辣炒年糕&紫菜捲套餐」，原本滿心期待能享受異國料理，但其味道和口感卻讓她大失所望，還直呼很難吃，貼文引起不少討論。不過，嫁來台灣的南韓Youtuber「闆娘歐膩」反而大讚味道很正宗，是真正的韓式辣炒年糕口味。

這名女網友日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，抱怨這款「韓式辣炒年糕&紫菜捲套餐」是自己吃過好市多最難吃的食物，認為年糕非常軟爛，紫菜捲的口感也很奇怪，不酥又像有蒟蒻的口感，甚至還出現甜不辣，實在無法接受。

許多吃過的網友也相當認同，「不能同意更多，吃一次不會再買」、「我極少倒掉食物，但這個餐點我吃了幾口後直接丟廚餘」、「買過一次，真的超級不合我口味，不會回購」、「這個我被雷到過，現在還在賣也是很驚訝到我！好市多難吃食物N01」、「完全不如想像，整個變台灣味」、「唯一一個拿去退貨的熱食」。

雖然不少人覺得不好吃，但從南韓遠嫁來台灣的YouTuber「闆娘歐膩」反而覺得辣炒年糕非常好吃，甚至大讚很正宗的韓式口味。她說雖然味道鹹了一點點，但沒有太誇張，和南韓路邊攤賣的辣炒年糕味道是一樣的。「闆娘歐膩」認為可能是台灣人太常吃台式韓國料理，突然吃到正宗韓式料理才會不習慣。

好市多 辣炒年糕

