陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名女子到台灣遊玩，利用外送平台點了牛肉湯品嚐，卻因把薑絲和醬油膏倒入肉燥飯攪拌，被不少台南在地網友吐槽。照片為示意圖。 聯合報系資料照片／記者萬于甄攝影
台灣小吃種類豐富，其中台南更被許多旅客視為美食天堂。之前一名來自中國大陸新疆的女網友到台南旅遊，並在社群平台Threads分享自己品嚐在地美食的經驗，原本只是單純介紹餐點，卻因為一個「特殊吃法」引發大批網友討論，甚至讓不少台南人看了直呼崩潰。

該名女子表示，抵達台南後入住飯店，透過外送平台點了牛肉湯肉燥飯、滷蛋與青菜，剛好遇到店家推出「買一送一」活動。她原本以為是「買牛肉湯送肉燥飯」，沒想到實際送來竟然是兩碗牛肉湯加兩碗肉燥飯，加上青菜與外送費總共只花350元，讓她驚呼台南物價相當划算。不過由於店家與飯店沒有提供餐具，她最後只能用咖啡湯匙慢慢把整份餐點吃完，直呼是一次相當特別的體驗。

然而貼文中的一張照片卻意外成為焦點。原來她把牛肉湯附上的薑絲與醬油膏，直接全部倒在肉燥飯上拌著吃，這個舉動讓不少台南網友瞬間傻眼。留言區湧入大量幽默回應，「那是拿來沾牛肉片的，不是拌飯的」、「妳薑絲、醬油膏放在飯上面，那妳牛肉沾什麼？」、「薑絲跟醬油膏倒在飯上，我差點中風」、「台南人要報警了」、「終於懂義大利人看到夏威夷披薩有鳳梨的心情」。不少人也笑稱這種吃法是「邪教料理」，甚至有人開玩笑表示「台南人要跟妳宣戰」。

面對網友的反應，原PO也出面解釋，自己當時覺得牛肉片本身就非常好吃，因此以為附上的薑絲與醬油膏是用來拌飯的調味料。她表示吃完第一碗後覺得味道有點甜膩，因此第二碗就沒有再這樣搭配。網友們也安慰她留言都是搞笑居多，要她不用太在意。

