「商品便宜、員工素質高」網讚萊爾富變了 一票人點頭：CP值很高

聯合新聞網／ 綜合報導
萊爾富。 圖／萊爾富提供
萊爾富。 圖／萊爾富提供

台灣超商數量頻繁，三、五步就有一間，而當中7-ELEVEN跟全家市占率分居一、二名，萊爾富則在後面緊緊追趕。有網友近日發現萊爾富有了變化，不僅門面改變，商品也多了不少優惠，讓他大讚比小七、全家還划算。

這名網友在PTT以「萊爾富變了」為題發文，他最近發現萊爾富的招牌外觀有了變化，員工素質也變高了，便宜的東西還變多，例如茶葉蛋比小七便宜1元；遇到優惠時，大杯拿鐵只要29元，自備環保杯還能更便宜，算是四大超商中最划算的，貼文也引起共鳴。

不少消費者也大讚商品吸引人，「咖啡都會買一送一，半價超便宜」、「店家數太少，不然咖啡優惠蠻吸引人的」、「萊爾富滿多CP值高又好吃的東西」、「茶葉蛋真的划算」、「不得不說咖啡屌打7-11、全家」、「我常喝萊爾富的果昔，不知道有沒有人聽過，我都不加額外的糖」。

據報導，萊爾富2023年底由聯邦集團入主後，拚營運轉骨，2025年營收突破250億元，全台店數已破1800家，並持續調整商品結構，透過差異化選品策略，培養高回購、高黏著度商品，以提高消費者來店頻率與單店效益。

有網紅也曾發文表示，萊爾富除了商品便宜且種類吸引人之外，最讓人感動的是會優先聘用相對弱勢者當員工，而且據點多開在偏鄉、工業區，對於當地人提供極為需要的服務，讓她非常讚賞。

