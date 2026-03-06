「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人常因抽取第一張衛生紙破掉而感到困擾。 示意圖／ingimage
相信不少人打開抽取式衛生紙時，都有抽不出來第一張或者容易弄破的經驗。有網友發文問大家，想要第一張抽出來時完整不破有多難？貼文掀起不少討論，日本紙業公司也在官網教大家解決的方法。

原PO在PTT發文表示，每次打開新的抽取式衛生紙時，第一張都很難抽，常常一次就抽出好幾張，要不然就是抽出來就破掉，讓他相當無奈，因此發文想問大家，「第一抽要完整不破+只有一張出來，有多難？」

貼文一出，有類似經驗的人也感同身受，「超難」、「紙愈大愈容易碎」、「靜下心慢慢的找到第一張位置再抽啊」、「第一張真的很難拿，每次都扯得破破爛爛」；還有網友推薦比較好抽的品牌，「買Tempo（衛生紙品牌）的，第一張絕不會破，超讚」。

韓籍Youtuber金針菇曾經拍影片，設計4項關卡模擬「魷魚遊戲」，當中最後一關就是「抽出第一張完整的衛生紙」，只見她小心翼翼地抽出第一張，無奈最後還是破掉，讓許多網友看了很有共鳴，直呼「衛生紙的確會是很多人的障礙」。

對於這種困擾，日本紙業公司「浜田紙業株式会社」在官網提供了1個簡單小技巧，在包裝封口撕開後，用手指在開口處來回按壓多次，讓包裝內部多出一些空間，就可以很順利且完美地抽出第一張衛生紙了。

