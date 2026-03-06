快訊

去日本玩容易變胖？ 過來人點頭：澱粉加澱粉怎麼瘦

聯合新聞網／ 綜合報導
日本是台灣人最愛造訪的國家，也因為美食多樣豐富，讓網友笑說很難瘦下來。歐新社
日本是台灣人最愛旅遊的國家首選，不僅美食多、風景漂亮，而且離台灣又近、日圓匯率又低，讓許多台灣遊客每年都頻頻往日本跑。有網友好奇如果在日本住久了，每天吃的不是咖哩飯、炸豬排飯，不然就是拉麵、燒肉等，這樣是不是很難瘦下來？

這名網友在PTT發文表示，自己在日本住久了，雖然每天都會一直走路，但飲食上卻讓他覺得很難瘦下來。原PO透露每天的早餐幾乎是咖啡、咖哩飯、玉子燒、炒麵等，午餐和晚餐則是、炸豬排飯、燒肉、拉麵，偶爾再買酒配零食，讓他打趣地說這樣的飲食模式根本很容易胖，也想問大家「有人來日本旅遊變瘦的嗎？」

貼文引起討論，不少人認同出國玩就是要享用美食，再加上日本好吃的東西太多，要瘦真的很難，「確實，碳水化合物太多，口味又重很容易吃多」、「每天早餐咖喱飯，不胖才怪」、「去就是要吃東西，很難變瘦」、「那裡都是澱粉加澱粉，然後一堆熟食，很難瘦」、「走兩萬步也比不上一堆吃下的美食的熱量」。

但也有網友指出日本人習慣走路，也是不容易變胖的原因。「每天三萬步，怎麼會胖」、「你個人問題吧，每天兩萬步、蛋白質好取得，吃滿後自己算TDEE，怎樣都不會胖，不要騙」、「那為啥日本人都一堆瘦子？」、「你只要每天都用走的一定不會胖，有走路就有本錢」。

