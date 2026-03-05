快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

誰說英國食物難吃！他列舉5道菜讚「湯頭根本救贖」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友用倫敦的5道美食當例子，認為英國菜明明很好吃。示意圖／ingimage
一名網友用倫敦的5道美食當例子，認為英國菜明明很好吃。示意圖／ingimage

各國的美食佳餚玲瑯滿目，但英國菜往往無法得到食客們的青睞。一名網友發文，稱許多人覺得英國食物難吃，他則用倫敦的越式河粉、港式點心、印度料理、希臘旋轉烤肉與法式餐點當例子，認為英國菜明明超好吃的，對此，網友們紛紛吐槽：「你講的這些好吃的哪些是英國菜？」。

一名網友在Threads發文，表示很多人說「英國食物真的很難吃」，他則認為誤會大了，在倫敦很多亞洲料理非常美味，例如越式河粉，「湯頭根本是救贖」；港式點心選擇超多；印度料理的香料層次感超棒；希臘旋轉烤肉更是宵夜的首選，便宜份量又多；假如想品嘗精緻餐點，法式餐廳更是首選，「一堆星級水準」。

原PO強調，「英國食物不可能不好吃」，只是傳統英式料理確實較為樸實一點，希望想去英國留學的人，不要因擔憂英國食物難吃而卻步。

此文一出，許多網友吐槽原PO舉的例子都不是英國本土的菜色，「我以為你在反串，你講的這些好吃的哪些是英國菜」、「英國食物，而你卻說英國的外國餐廳」、「你講的好吃的食物沒有一樣是英國食物」、「在英國倫敦的食物，不等於英國食物」。

但也有網友指出，只要選擇高價位的食物吃，英國菜也是很美味的，「英國平價的本地料理不好吃，但只要你肯吃到一定的價位以上，那美味的英式料理比比皆是」、「在倫敦，可以吃到全球頂尖美食，前提是有錢，台灣的滷肉飯、雞絲飯、切仔麵都又便宜又好吃」、「在倫敦真的可以找到很多雖然不便宜但是好吃、有特色、有品質的餐廳，而且異國料理也非常多」。

根據英國國際網路調查與數據分析公司《YouGov》曾於2019年發布「世界最受歡迎的美食」排行榜，義大利菜最受歡迎，台灣菜則位居第17名，甚至輸給16名的英國菜，對此，有網友分析台灣菜的普及度在國外很低，故造成排名較為靠後。

延伸閱讀

竹北用餐遇家長帶小孩1舉動 讓她秒變「開門小妹」當場傻眼

日本買不到！朋友送「台灣無印良品限定甜點」 他一吃驚艷：像喝了珍奶

好市多酸種麵包切開變「甜甜圈」 內行人笑瘋：做幾十年沒看過這種奇葩

女生停機車「立中柱」很難？同學教1方法輕鬆拿捏：連扶手都不必抓

相關新聞

誰說英國食物難吃！他列舉5道菜讚「湯頭根本救贖」

各國的美食佳餚玲瑯滿目，但英國菜往往無法得到食客們的青睞。一名網友發文，稱許多人覺得英國食物難吃，他則用倫敦的越式河粉、港式點心、印度料理、希臘旋轉烤肉與法式餐點當例子，認為英國菜明明超好吃的，對此，網友們紛紛吐槽：「你講的這些好吃的哪些是英國菜？」。

日本買不到！朋友送「台灣無印良品限定甜點」 他一吃驚艷：像喝了珍奶

台灣限定魅力無法擋？一名資深旅台的日本網友透露，不久前收到朋友買的台灣伴手禮，打開一看竟是台灣無印良品的限定點心。他吃了其中一款軟糖後也大讚，吃下去瞬間彷彿真的在喝珍奶，成為解「思念台灣」的最佳良藥...

不是第一次？西門町伴手禮店遭爆「坑殺外國客」 韓客怒秀收據勸同鄉別來

台灣向來以人情味濃厚、美食多樣聞名，不少外國旅客來台後都給予高度評價。不過，近日一名南韓網友...

台灣燈會攤位「每日租金1萬」 全網齊嘆：羊毛出在羊身上

第37屆台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義舉行，攤位每日租金高達1萬元，引發網友熱議。即使有折抵優惠，攤商仍須提前準備約15萬6000元資金，讓不少人質疑租金過高。主燈「光沐-世界的阿里山」將於3日開燈，展現永續環保精神。

ATM防偷窺神招？網傳密碼「加小數點」也能領錢 實測結果曝

去ATM提款時，最怕背後有陌生人緊盯，或是被人憑著按鍵聲聽出密碼位數。近日，Threads上有網友發文聲稱，在輸入提款卡密碼時，只要利用鍵盤上的「.（小數點）」按鍵，就能在不影響密碼正確性的情況下，達到混淆視聽、防範偷窺的效果。貼文一出，立刻引發熱烈討論。

不會俄文也看得懂！他曝莫斯科地鐵顯示器超清楚：北捷加油好嗎

台北捷運固然方便，但還有哪些地方需要改進的嗎？一名網友發文，曬出俄羅斯莫斯科地鐵顯示器的畫面，只見無論是到達站、轉乘資訊還是出口方向都展示地非常清楚，「完全不懂俄文也看得懂」，反觀北捷的顯示器總是展示一些無用的資訊，讓他忍不住感嘆：「北捷加油好嗎」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。