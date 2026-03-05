誰說英國食物難吃！他列舉5道菜讚「湯頭根本救贖」

各國的美食佳餚玲瑯滿目，但英國菜往往無法得到食客們的青睞。一名網友發文，稱許多人覺得英國食物難吃，他則用倫敦的越式河粉、港式點心、印度料理、希臘旋轉烤肉與法式餐點當例子，認為英國菜明明超好吃的，對此，網友們紛紛吐槽：「你講的這些好吃的哪些是英國菜？」。

一名網友在Threads發文，表示很多人說「英國食物真的很難吃」，他則認為誤會大了，在倫敦很多亞洲料理非常美味，例如越式河粉，「湯頭根本是救贖」；港式點心選擇超多；印度料理的香料層次感超棒；希臘旋轉烤肉更是宵夜的首選，便宜份量又多；假如想品嘗精緻餐點，法式餐廳更是首選，「一堆星級水準」。

原PO強調，「英國食物不可能不好吃」，只是傳統英式料理確實較為樸實一點，希望想去英國留學的人，不要因擔憂英國食物難吃而卻步。

此文一出，許多網友吐槽原PO舉的例子都不是英國本土的菜色，「我以為你在反串，你講的這些好吃的哪些是英國菜」、「英國食物，而你卻說英國的外國餐廳」、「你講的好吃的食物沒有一樣是英國食物」、「在英國倫敦的食物，不等於英國食物」。

但也有網友指出，只要選擇高價位的食物吃，英國菜也是很美味的，「英國平價的本地料理不好吃，但只要你肯吃到一定的價位以上，那美味的英式料理比比皆是」、「在倫敦，可以吃到全球頂尖美食，前提是有錢，台灣的滷肉飯、雞絲飯、切仔麵都又便宜又好吃」、「在倫敦真的可以找到很多雖然不便宜但是好吃、有特色、有品質的餐廳，而且異國料理也非常多」。

根據英國國際網路調查與數據分析公司《YouGov》曾於2019年發布「世界最受歡迎的美食」排行榜，義大利菜最受歡迎，台灣菜則位居第17名，甚至輸給16名的英國菜，對此，有網友分析台灣菜的普及度在國外很低，故造成排名較為靠後。