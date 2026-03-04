日本買不到！朋友送「台灣無印良品限定甜點」 他一吃驚艷：像喝了珍奶

台灣限定魅力無法擋？一名資深旅台的日本網友透露，不久前收到朋友買的台灣伴手禮，打開一看竟是台灣無印良品的限定點心。他吃了其中一款軟糖後也大讚，吃下去瞬間彷彿真的在喝珍奶，成為解「思念台灣」的最佳良藥。

日本網友Bonkure（ボンクレ台湾）過去多次來台旅行，他發文分享，之前收到朋友特地準備的「最近超紅的台灣伴手禮」，打開一看竟是台灣無印良品（MUJI）的點心。該名朋友送禮時還好奇地向Bonkure確認，「日本應該買不到吧？」，讓他連忙微笑回應，這系列商品日本真的買不到。

從照片可見，Bonkure收到的點心分別為鐵觀音爆米花、金鑽鳳梨果乾巧克力、珍珠奶茶風味可可軟糖及東方美人茶法蘭酥，全是結合台灣在地特色的點心。Bonkure吃了珍珠奶茶軟糖後也驚呼，「一瞬間還真的有種在喝珍奶的感覺」，更稱此味正好能解對台灣的思念。

貼文曝光後，一名網友也分享曾買過爆米花及法蘭酥當伴手禮，「特別是法蘭酥拿來分給親友很合適，大家反應都很好」。也有人提到，曾在日本無印良品看到台灣人在找伴手禮，選購時也會確認「這在台灣有賣嗎？」，令他感到印象深刻。

日媒Funliday也列出「日本買不到的」台灣無印良品限定伴手禮清單，包含香蔥雞汁洋芋片、台灣桂花烏龍茶米果、高粱酒巧克力、愛文芒果乾、金萱烏龍豆渣米酥餅等，多款配合台灣氣候與飲食文化而特別開發、利用當地食材的限定商品，都成為外國客的好選擇。

除了無印良品的限定商品外，台灣仍有許多點心深得外國觀光客喜歡，一名網友曾分享，赴菲律賓宿霧就讀語言學校時，台灣零食竟成了「社交神器」，其中又以鳳梨酥、牛軋餅、義美小泡芙等5款點心，最受外國同學歡迎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康