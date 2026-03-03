不是第一次？西門町伴手禮店遭爆「坑殺外國客」 韓客怒秀收據勸同鄉別來

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣向來以人情味濃厚、美食多樣聞名，不少外國旅客來台後都給予高度評價。西門町示意圖。記者游智文／攝影
台灣向來以人情味濃厚、美食多樣聞名，不少外國旅客來台後都給予高度評價。不過，近日一名南韓網友在社群平台Threads發文抱怨，指稱在台北西門町一家伴手禮店消費時疑似遭多收費用，甚至感覺被「刻意坑錢」，貼文曝光後引發討論。

這名南韓網友發文表示，他在西門町十字路口附近一間顯眼的伴手禮店消費，買了5盒牛軋餅共1245元，與3盒巧克力共330元，品項單純，沒想到結帳金額竟高達2074元。他隨後發現不對勁，自行計算後驚覺被多收了499元，且收據上的品項名稱也與實際購買不符。

最令原PO氣憤的是，當他向店家反映時，店員似乎「早就知道算錯」，馬上道歉並退錢，這種心虛的反應讓他強烈懷疑店家是「蓄意欺負觀光客」。更糟的是，他事後對比發現該店售價遠高於其他店家，當他返回要求全額退款時，店內一名短髮女員工，竟指著牆上「不予退款」的告示對著他們大聲咆哮。

原PO崩潰表示，自己看評論才發現，還有其他受害者也遇過結帳錯誤的情況，氣得呼籲韓籍遊客，「絕對不要去這家店！」貼文曝光後，許多台灣人為觀光客抱不平，「很遺憾你碰到這狀況，有機會請再來台灣玩」、「幫推，希望大家不要受害」、「丟臉都到外國去」、「不能縱容這樣的店家！」、「這是什麼黑心店家阿」，更有網友氣到將該店家在Google地圖上改名，怒轟「台灣之恥」。

除了這次南韓遊客的抱怨外，西門町商圈過去也曾有過類似爭議。就有網友指出，自己發現某商店，將一盒92元的小泡芙賣到220元，雖旁邊有標註買五送一，但仍可能造成外國遊客誤會。

