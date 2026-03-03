快訊

台灣燈會攤位「每日租金1萬」 全網齊嘆：羊毛出在羊身上

聯合新聞網／ 綜合報導
第37屆台灣燈會睽違8年重返嘉義，將於3月3日至3月15日盛大展出。圖／嘉縣府提供
第37屆台灣燈會睽違8年重返嘉義，將於3月3日至3月15日盛大展出。圖／嘉縣府提供

第37屆台灣燈會睽違8年重返嘉義，將於3月3日至3月15日盛大展出。對此，一名網友分享燈會市集攤商招募資訊，發現攤位租金一天就要1萬元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」表示，台灣燈會活動為期13天，每攤每日租金就要1萬元，攤商還需支付6500元清潔費、1萬9500元保證金。換算下來，在尚未正式營業前，就得先準備約15萬6000元資金。

這名網友進一步表示，就算主辦單位提供當地縣民5000元折抵優惠，整體成本仍相當可觀，讓他驚呼「到底要怎麼賣才能回本？為什麼租金會這麼貴？」

貼文一出後，不少網友都表示「難怪東西賣的比平常還貴」、「吸血蟲...1天10000，誇張」、「就是有這一種收費，物價才會轉嫁給消費者」、「羊毛出在羊身上」、「帶頭坑人的原來就是官方」、「每天能做生意才幾個小時啊？一天要1萬、還要清潔費、還要繳保證金」、「明明買氣一年比一年差，租金卻一年比一年貴」。

不過，也有部分網友緩頰，回應「賣吃的兩三天就把租金賺回來了」、「做這種的要有辦法一次出大量的才會賺，點一份要3-5分鐘的就去擺夜市就好」、「貴倒是還好，貴又踩雷才是真的不好」、「這種都是輸贏攤的，好的一天就幾萬十幾萬在賺的」。

本站曾報導，交通部觀光署表示，台灣燈會於嘉義縣政府前廣場舉行，設主展區與縣府展區，展出1座主燈、2座副燈及22個燈區，匯集逾600件作品。主燈「光沐－世界的阿里山」由賴清德總統於元宵節晚間7時開燈，融合神木意象、在地素材與循環木料，運用風倒木展現永續精神。每日18時起每半小時展演至21時30分，燈會開放至晚間10時。

