ATM防偷窺神招？網傳密碼「加小數點」也能領錢 實測結果曝

去ATM提款時，最怕背後有陌生人緊盯，或是被人憑著按鍵聲聽出密碼位數。近日，Threads上有網友發文聲稱，在輸入提款卡密碼時，只要利用鍵盤上的「.（小數點）」按鍵，就能在不影響密碼正確性的情況下，達到混淆視聽、防範偷窺的效果。貼文一出，立刻引發熱烈討論。

原PO發文指出：「不曉得有多少人知道，ATM如果有這個『.』鍵，可以加在密碼裡的任何位置，不影響密碼正確輸入。」他舉例說明，假設原本的密碼是「123456」，在提款時無論是輸入「123456.」或是「123.456」，機台都能順利通過驗證。

這項技巧曝光後，讓許多網友大開眼界，紛紛留言驚呼：「奇怪的冷知識又增加了」、「還不知道有這種功能」、「這個居然沒有推廣」、「長知識了！以後提款要按1.2.3.4.5.6嚇嚇後面的人」。也有人幽默回應：「我都用六位數的密碼，保護我三位數的存款」、「這讓我想到柯南有一集，兇手有絕對音感所以聽得出密碼，用這個點來混淆就對了」。

有內行網友猜測，這個「.」鍵的設計初衷或許是為了日後其他金融業務（如轉帳特定金額）預留的功能鍵。在「輸入密碼」的環節中，機台系統會直接遮蔽並拒絕辨識小數點。換句話說，你狂按小數點所製造出的嗶聲，確實能讓旁人誤以為你的密碼很長，達到「聽覺上的混淆」，但實際上，只有正確的數字鍵會被系統讀取。

對此，原PO也親自回覆證實：「在輸入密碼時，那個『.』是不會輸入進去的。但是按了會有嗶聲，所以你的六位密碼聽起來像是輸入了七位，實際上只會顯示原本的六位，因此不會出現錯誤。」他更笑稱這招純粹就是用來「裝逼（感覺自己很厲害）」和混淆視聽。