不會俄文也看得懂！他曝莫斯科地鐵顯示器超清楚：北捷加油好嗎

台北捷運固然方便，但還有哪些地方需要改進的嗎？一名網友發文，曬出俄羅斯莫斯科地鐵顯示器的畫面，只見無論是到達站、轉乘資訊還是出口方向都展示地非常清楚，「完全不懂俄文也看得懂」，反觀北捷的顯示器總是展示一些無用的資訊，讓他忍不住感嘆：「北捷加油好嗎」。

一名網友在Threads發文，表示他去俄羅斯旅遊時，驚奇地在莫斯科地鐵發現其顯示螢幕裡的資訊非常明確，明明他完全不懂俄文、當地地鐵又比北捷複雜，他仍然能很清楚知道現在正處於哪一站、出口方向（相對位置）與轉乘資訊。

原PO不禁感嘆，台北捷運要多加油，北捷列車上顯示上一站資訊並沒什麼用，更何況還有一堆無關緊要的「垃圾資訊」。原PO也補充，莫斯科地鐵站除了蓋得漂亮外，路線也標示非常清楚，「完全不用看地圖也沒有迷路」。

此文一出，不少網友紛紛分享莫斯科地鐵的其他優點，「冷知識，莫斯科地鐵往市區或郊區，會用男聲女聲區分」、「莫斯科地鐵超漂亮，有機會想要去」、「而且防夾門的動畫用大象的長鼻子，我覺得很可愛也很有趣」。

也有網友提出北捷需要改進的地方，「好想勸北捷月台跑馬燈有兩排的時候再顯示那些廢話，只能顯示一排的話請定住顯示往哪裡車子幾分幾秒來，月台上的我們只要知道這個」。但也有網友指出，北捷「每一站都有免費的廁所用」非常方便，莫斯科與聖彼得堡的地鐵幾乎沒廁所。

北捷去年7月份對捷運中山站和台北車站的資訊顯示器全面升級，首先是將「倒數計時的字體變大」，讓等車的民眾可以更清楚知道列車還有幾分鐘進站；再來是「現在時間」改到螢幕的左上角，以紅底反白字型顯示，讓沒帶錶的民眾也不會焦慮；還有「以顏色辨識車廂擁擠程度」與「列車移動動畫即時看」，讓民眾更清楚看懂列車是不是要來了。