物價太貴不標？他嘆超商超多東西「沒售價」 前店員解答：可提醒

買東西時，如果業者沒有標明產品價格，容易造成消費者的困擾。一名網友發文，貼出超商內冷凍櫃的照片，指出超商內越來越多東西不標價格，袋子上也沒有，感嘆物價上漲已經很嚴重了，如此不標價格只會讓年輕人生活環境更糟。對此，有超商前店員解答，之所以沒標價格可能是因為忘記印價格卡，遇到的時候可以提醒一下店員。

一名網友在Dcard發文，PO出超商內冷凍食品的照片，表示越來越多超商東西完全不標價格，就算在袋子上也不易找到，詢問「為何那些標示產品名稱的牌子不拿來標價格呢？」。

原PO並感嘆，物價越來越高，雞腿便當從他高中時的70元一直漲到130，菜還換成便宜的、明治巧克力也從41元漲到59元，現在年輕人生活環境非常糟糕。

此文一出，不少網友也批評超商沒有標價的行為，「的確真的滿亂的，有些商品本身上面也標價錢，但有些沒有，真想打電話投訴」、「除非看起來很好吃有興趣，不然沒標價我都不碰」、「之前有些奶茶類也沒有標價，好煩」、「超煩，一堆這種商品都不標價，搞這一套的我都不買」、「不標價錢的商品一律不買」。

也有網友建議遇到此情況可以問店員，「我會拿去櫃檯問，太貴就不買，自己不標示清楚，就要做好被詢價的準備」、「結帳前先問啊，我都會問多少錢」、「直接向櫃檯說明因為沒有標價請幫忙刷看看，超過預期就說聲謝謝放回架上吧」。

曾經做過超商的女網友回應，沒標價格可能是員工或店長因事情太多「忘記印價格卡」、或是本來有但換檔遺失了。她指出，超商店員要清潔拍照、商品清點、補貨、推銷，有時候很容易忘記，遇到的時候記得提醒店員要印商品卡。

商品未明確標示價格，商家會被開罰。日前北市年貨大街出現「草莓大福」未標示單顆價格、「糖葫蘆」部分口味及品項未顯示在價目表上等案例。消保官林傳健指出，北市消保法規定，業者應提供消費者充分與正確的資訊，不得有誤導、隱匿或欺騙等行為，如被限期改正時間內再被查獲缺失，後續將移請主管機關商業處，處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。