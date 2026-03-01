快訊

飯店退房忘登出Netflix！陌生房客「1舉動」網狂讚：台灣人太可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在飯店退房時忘記登出串流平台帳號，下個房客竟傳訊息禮貌詢問「可否借看兩晚」，並允諾協助登出。示意圖／ingimage
有網友在飯店退房時忘記登出串流平台帳號，下個房客竟傳訊息禮貌詢問「可否借看兩晚」，並允諾協助登出。示意圖／ingimage

出外旅遊退房忘記登出影音帳號，多數人通常只能自認倒楣，但台灣人的善良卻超乎想像！近日一名網友遇到「天使房客」禮貌求借帳號，超暖舉動引發熱議，更讓大批網友紛紛蓋樓，直呼台灣根本是充滿人情味的友善之島。

原PO在Threads上表示，自己入住飯店，看到電視內的串流平台沒有登出，於是便發文尋人：「可以借我看嗎？看兩晚再幫你登出。」過沒多久，帳號主人變現身留言區，非但沒有生氣，反而大方提供驗證代碼，原PO事後也信守承諾，在退房時乖乖幫忙登出。

貼文曝光後，吸引大批網友留言。不少人也分享類似的溫馨經驗：「之前在台南香格里拉忘記登出YouTube，回家發現有人接著看了《死神》，我就默默陪著那位陌生房客補完，最後還被推坑」、「我在日本酒店也遇過沒登出帳號，我還幫他訂閱了我喜愛的頻道」。許多網友對這種高度信任的氛圍感到不可思議，笑稱這根本是「帳號外交」的最高境界。

這篇貼文也意外釣出外國網友驚呼：「台灣人之間互信程度這麼高嗎？」對此，台灣網友紛紛自豪地列舉各種暖心日常，證明台灣社會宛如遊戲《動物森友會》般和平：包括「護照被老婆帶去韓國，靠網友接力平安送回台灣」、「匯錯款對方會主動退回」、「丟在公車上的手機，司機隔天親自面交歸還」。

不過，在讚嘆台灣人善良的同時，網友們也幽默點出社會專屬的暗黑面，「手機、錢包放桌上絕對不會被偷，但是掛在機車上的便當、鹹酥雞，跟又黑又破的機車抹布一定會被幹走！」、「門口的雨傘跟機車抹布，是台灣預設可偷的範圍」，獨特反差也讓眾人笑翻。

Netflix 香格里拉 房客 台灣人 動物森友會

飯店退房忘登出Netflix！陌生房客「1舉動」網狂讚：台灣人太可愛

