聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享在日本唐吉訶德聽到兩人討論日幣換台幣的心算法，引起網友熱議。 示意圖／ingimage
一名網友分享在日本唐吉訶德聽到兩人討論日幣換台幣的心算法，引起網友熱議。 示意圖／ingimage

近日一名Threads網友分享在日本唐吉訶德聽到兩個台灣人討論日幣換台幣的心算法，引起網友熱議。路人A說「現在日幣換台幣直接除以5就好，很簡單」，路人B則認為「除以5太難了，把日幣乘以2，再把最後一位數拿掉比較好算」，讓原PO聽了當場愣住。

原PO表示，自己平常都使用iPhone內建計算機直接換算，省去心算的麻煩，多數人則分享自己習慣直接「乘以0.2」，有人認為「乘2再去掉最後一位」與乘0.2本質相同，也有一派表示「看數字就知道大概金額」。

網友留言表示，「老公是心算比較快的人都...直接乘以0.2」、「其實套公式差不多算一下就知道了」、「兩個都會用，但都忘了」、「乘以2再把最後一位拿掉，不就是乘0.2的意思嗎」、「剛去完日本，乘2去0超直覺」、「日幣金額直接×0.2就好」、「看數字啊，5000、3000、10000這種都是除以5，1350、1680這種就除以10再乘2」。

也有人開玩笑地說，「算完匯率之後還是老話一句：來都來了」、「不是免費嗎」、「再次提醒，只是免稅不是免費」、「原來現在去日本買東西還有人在看價錢的」、「明明就是免費，還什麼乘啊除」。

Chatgpt整理了iPhone內建計算機簡單教學：

開啟計算機：從主畫面或控制中心點開「計算機」App。

切換直式/橫式：將手機橫放，計算機自動變成科學計算模式，可使用括號與小數點更方便。

直接輸入金額：例如要換5000日圓，輸入「5000」。

輸入匯率：例如匯率0.2，輸入「×0.2」，按「＝」即可得台幣金額。

快捷估算：若只想估算，可先用心算公式（乘0.2或乘2去掉最後一位），再用計算機確認，避免誤差。

相關新聞

飯店退房忘登出Netflix！陌生房客「1舉動」網狂讚：台灣人太可愛

出外旅遊退房忘記登出影音帳號，多數人通常只能自認倒楣，但台灣人的善良卻超乎想像！近日一名網友遇到「天使房客」禮貌求借帳號，超暖舉動引發熱議，更讓大批網友紛紛蓋樓，直呼台灣根本是充滿人情味的友善之島。

匯率換算不再頭大！路人曝「日幣換台幣」心算法 網共鳴：超直覺

近日一名Threads網友分享在日本唐吉訶德聽到兩個台灣人討論日幣換台幣的心算法，引起網友熱議。

日本人很愛撞人？ 旅台日人曝真實現況：請放心旅行

近期有新聞報導指出，東京澀谷十字路口一名台灣小孩被撞倒，此事件在日本社群中也掀起熱議。一名在台灣工作的日本大阪女生PO出影片指出，如果旅客為了拍照站在中間，可能被行人視為擋路，但即使如此，也不應該撞到小孩。

阿里山vs日月潭怎麼選？ 內行推「神仙路線」一次滿足：山景超美

台灣擁有豐富的自然景觀，其中「阿里山」與「日月潭」更是享譽國際的知名景點，不僅是外國觀光客來台的必訪清單，也是國人週末出遊的熱門選擇。近日，有網友在PTT發文詢問：「阿里山跟日月潭要選哪一個？」貼文一出，引發兩派網友熱烈討論。

韓劇濾鏡破了？旅韓粉專揭真實日常：浪漫之外更多是現實

近日臉書粉專「不奇而遇Steve&Sia」分享長住南韓後的觀察，指出許多人對南韓的想像多來自韓劇與網路標籤，例如浪漫告白、整形盛行與高物價等，但真正生活一段時間後會發現，這些說法並非全然錯誤，而是過於片面。貼文直言，當只透過螢幕認識一個國家，印象容易被放大成戲劇效果，唯有長時間居住，才看得見更貼近日常的樣貌。

日本遊客來台行程「複製貼上」太相似？ 網狠批觀光痛點

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己長期追蹤旅遊型YouTuber，發現不少日本旅客來台行程高度相似，多半集中在永康街、迪化街、龍山寺、九份、十分及台中宮原眼科與各大夜市，其他縣市較少涉足。她也觀察，許多日本旅客偏好喝星巴克，反而很少嘗試台灣手搖飲，直呼「覺得好可惜」。

