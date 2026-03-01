匯率換算不再頭大！路人曝「日幣換台幣」心算法 網共鳴：超直覺

近日一名Threads網友分享在日本唐吉訶德聽到兩個台灣人討論日幣換台幣的心算法，引起網友熱議。路人A說「現在日幣換台幣直接除以5就好，很簡單」，路人B則認為「除以5太難了，把日幣乘以2，再把最後一位數拿掉比較好算」，讓原PO聽了當場愣住。

原PO表示，自己平常都使用iPhone內建計算機直接換算，省去心算的麻煩，多數人則分享自己習慣直接「乘以0.2」，有人認為「乘2再去掉最後一位」與乘0.2本質相同，也有一派表示「看數字就知道大概金額」。

網友留言表示，「老公是心算比較快的人都...直接乘以0.2」、「其實套公式差不多算一下就知道了」、「兩個都會用，但都忘了」、「乘以2再把最後一位拿掉，不就是乘0.2的意思嗎」、「剛去完日本，乘2去0超直覺」、「日幣金額直接×0.2就好」、「看數字啊，5000、3000、10000這種都是除以5，1350、1680這種就除以10再乘2」。

也有人開玩笑地說，「算完匯率之後還是老話一句：來都來了」、「不是免費嗎」、「再次提醒，只是免稅不是免費」、「原來現在去日本買東西還有人在看價錢的」、「明明就是免費，還什麼乘啊除」。

Chatgpt整理了iPhone內建計算機簡單教學：

開啟計算機：從主畫面或控制中心點開「計算機」App。

切換直式/橫式：將手機橫放，計算機自動變成科學計算模式，可使用括號與小數點更方便。

直接輸入金額：例如要換5000日圓，輸入「5000」。

輸入匯率：例如匯率0.2，輸入「×0.2」，按「＝」即可得台幣金額。

快捷估算：若只想估算，可先用心算公式（乘0.2或乘2去掉最後一位），再用計算機確認，避免誤差。