日本人很愛撞人？ 旅台日人曝真實現況：請放心旅行

近期有新聞報導指出，東京澀谷十字路口一名台灣小孩被撞倒，此事件在日本社群中也掀起熱議。一名在台灣工作的日本大阪女生Erica貼出影片指出，如果旅客為了拍照站在中間，可能被行人視為擋路，但即使如此，也不應該撞到小孩。

Erica表示，「撞人歐吉桑」這個現象在日本已經討論數年，常見目標是邊走邊看手機的人或身材嬌小的女性。部分人會藉此發洩壓力，也有人是「教育對方不要擋路」，呈現一種扭曲的正義感，但她強調，刻意撞人的行為只是少數奇怪的人所為。

同時她仍呼籲大家，「請放心享受在日本旅行」，認為大部分行人仍遵守基本禮儀，事故屬少數特例。許多網友觀看後也分享自身經驗，「我住在日本的時候真的很常被撞」、「在池袋地下街被撞過，沒禮貌的日本人還是不少見」、「我在京都車站被撞過，但我有追上去狠狠撞回去」、「我來大阪第二年時也被撞過」、「我在大阪也被用力推過，在地鐵站走出來時還沒搞清楚方向要往哪」。

旅遊達人林氏璧也曾在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專指出，他和家人在日本旅遊近20年，皆曾有被撞經驗，其中部分為刻意衝撞。這種「撞人男」（ぶつかり男）現象，自2018年起引起社群關注，並非偶發事件；從2016年5月到2025年7月，類似通報已有100件以上，受害者多為女性，也有女性、老年加害者的案例。

林氏璧補充，通常在車站大廳、月台或人行道等人潮擁擠處發生，刻意衝撞者會偏離直線路徑，快速撞向他人，多數受害者經過此經驗後都表示行為明顯有意，與一般不小心碰撞不同。事件引起討論，也提醒旅客在人潮聚集處保持警覺，但大多數日本行人仍遵守基本禮儀。