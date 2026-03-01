阿里山vs日月潭怎麼選？ 內行推「神仙路線」一次滿足：山景超美

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
阿里山以日出、雲海、森林鐵路等「五奇」聞名國際，深受歐美觀光客喜愛，也是許多國人避暑度假的首選。聯合報系資料照
台灣擁有豐富的自然景觀，其中「阿里山」與「日月潭」更是享譽國際的知名景點，不僅是外國觀光客來台的必訪清單，也是國人週末出遊的熱門選擇。近日，有網友在PTT發文詢問：「阿里山跟日月潭要選哪一個？」貼文一出，引發兩派網友熱烈討論。

原PO表示，外國人來台灣似乎都很愛去這兩個地方，「在阿里山看過蠻多歐美人，日月潭則看過遊覽車載滿日本人」，好奇如果只能擇一，大家會怎麼選。

支持日月潭的網友認為，有水景的地方就是比較放鬆：「日月潭能玩的範圍比較大」、「要chill就要有水域」、「日月潭東西還不錯吃啦，還有紅茶好喝」。不過，許多人也點出日月潭的致命缺點，直指住宿價格高昂且假日交通壅塞：「假日又塞又貴」、「日月潭的旅館已經貴到不像樣了，讓涵碧樓都顯得價格可親」。

此外，也有剛去完日月潭的網友給出負評，「講真話並沒有多驚豔，遊湖很無聊，纜車風光比香港還差，總統魚也沒多好吃，價格也不便宜，倒不如去海產店吃石斑魚。」

相較之下，選擇阿里山的網友則大推其獨特的森林資源，「阿里山森林鐵路屌打」、「去阿里山吃便當」。有人認為若考量到日月潭的水位變化與住宿成本，「不如去阿里山」。

有趣的是，不少內行老司機跳出來表示「小孩子才做選擇」，推薦可以安排一趟「山水連線」的自駕行程，「傻孩子，日月潭跟阿里山就順路，還選個屁」、「從阿里山開車去日月潭，選我」、「從阿里山開台18接21，山景超美、車又少」、「沿台21接地利到潭南（日月潭），風景不錯」。

事實上，阿里山的「五奇（日出、雲海、晚霞、森林、森林鐵路）」與日月潭的「湖光山色、原住民文化」，各有其無可取代的觀光魅力。針對想要一次玩遍兩地的旅客，坊間許多旅行社也嗅到商機，推出「阿里山＋日月潭」的經典二日遊套裝行程。

據愛玩美旅行社行程內容，通常會安排旅客先深入阿里山森林遊樂區享受芬多精，並於隔日清晨搭乘小火車前往祝山觀賞日出；隨後再驅車前往南投，沿途順遊信義鄉梅子夢工廠、絕美清水模建築「向山遊客中心」，最後抵達日月潭搭乘遊艇環湖，並走訪埔里酒廠。透過路線串連，讓旅客在短時間內飽覽中台灣最具代表性的兩大國際級風景區。

