韓劇濾鏡破了？旅韓粉專揭真實日常：浪漫之外更多是現實

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專指出許多人對南韓的想像多來自韓劇與網路標籤，但真正生活一段時間後會發現，這些說法並非全然錯誤而是過於片面。 示意圖／ingimage
近日臉書粉專「不奇而遇Steve&Sia」分享長住南韓後的觀察，指出許多人對南韓的想像多來自韓劇與網路標籤，例如浪漫告白、整形盛行與高物價等，但真正生活一段時間後會發現，這些說法並非全然錯誤，而是過於片面。貼文直言，當只透過螢幕認識一個國家，印象容易被放大成戲劇效果，唯有長時間居住，才看得見更貼近日常的樣貌。

粉專以氣候與治安為例說明，南韓冬天屬乾冷，體感確實比台灣濕冷好撐，但氣溫一旦降到零下十幾、二十度，寒意仍十分強烈，兩地其實難以直接比較；而南韓整體治安雖普遍被認為不錯，深夜獨行通常不至於過度緊張，但仍需保有基本警覺，尤其鬧區夜晚仍可能遇到陌生人主動攀談。

貼文也提到，外界常說南韓人冷漠，其實多半是「不打擾的禮貌」。初到當地或許會覺得互動疏離，但在真正需要協助時，仍常見讓座、幫忙開門等舉動。至於最常被討論的醫美文化，粉專坦言在南韓確實普遍，與社會高度重視外貌有關，不過日常通勤觀察，多數人外型仍相當自然，醫美更像是個人選擇，而非人人必做。

在消費體感上，粉專指出，咖啡與外食價格確實容易讓旅客「第一天就心痛」，但若深入市場與平價通路，部分商品甚至可能比台灣便宜，整體生活成本並非全面高不可攀；語言方面，首爾市中心英語基本可溝通，但真正讓生活順暢的，往往仍是幾句簡單韓文。

實際上，粉專作者也曾在Threads提醒，南韓獨旅整體安全性不差，深夜走在路上常見的「危險」反而是走到太累。不過她特別點出，獨行旅客更該留意的是路上過度熱情搭訕，若話題突然轉向「能量、命運或體驗儀式」，多半與宗教或詐騙有關，建議直接禮貌離開；她也提醒，南韓大眾運輸資訊以Naver Map較為即時，Google Maps部分細節準確度仍有限。

南韓 出國旅遊

