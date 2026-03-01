日本遊客來台行程「複製貼上」太相似？ 網狠批觀光痛點

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己長期追蹤旅遊型YouTuber，發現不少日本旅客來台行程高度相似，多半集中在永康街、迪化街、龍山寺、九份、十分及台中宮原眼科與各大夜市，其他縣市較少涉足。她也觀察，許多日本旅客偏好喝星巴克，反而很少嘗試台灣手搖飲，直呼「覺得好可惜」。

原PO也好奇，日本旅客在購買伴手禮時似乎格外謹慎，多為30、40歲族群，看起來並非預算有限，卻常反覆比價、購買數量也不多，讓她疑問是否與日圓貶值或消費習慣有關。貼文曝光後，引發不少網友分享觀察與看法。

許多人認為關鍵在旅遊型態差異，有網友指出，「其實我覺得是台灣人特別愛買『大量』伴手禮，其他國家的旅客買伴手禮都是一兩盒有買到就好的感覺」、「一般日本旅客第一次來台灣當然偏知名觀光景點」、「日本人買伴手禮真的很少，常常看到日本旅客連託運都沒有」；也有人直言，「景點和交通有關，另外台灣在外國人眼中，觀光景點也是只有這些」。

另有不少留言把矛頭指向交通與基建，「台北捷運覆蓋率較高，其他縣市想有外國人先把基建交通弄好」、「大眾工具去小地方不方便，英文資訊少，住房CP值不高」、「到一個國家交通是一個很大的問題」、「台灣交通很不方便，而且台灣機車超多，自駕對外國人來說很考驗心理和技術」。

旅客是否為「首次到訪」或「重遊者」，會明顯影響其對景點的滿意度。根據Emerald Insight刊登的研究，研究者以最佳差異理論（ODT）與消費者知識為架構，量化分析兩類旅客在同化需求、差異需求與滿意度之間的關係，並比較其旅遊偏好差異。

結果顯示，首次造訪的外國旅客，對於知名度高、具有「高度同化感」的熱門景點滿意度較高；相較之下，重遊旅客則更偏好知名度中等、具有一定差異性的景點。換言之，僅以「人氣高低」作為目的地資訊，對吸引新客有效，但對回訪客吸引力有限。