快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

連假銀行沒開怎麼換日幣？ 網推用這家ATM換最划算

聯合新聞網／ 綜合報導
出國前夕才驚覺沒換外幣該怎麼辦？一名男子準備飛日本旅遊，卻在出發前夕發現碰上228連假，銀行都沒開門，日圓還沒到手，急得上網求解。圖／路透
出國前夕才驚覺沒換外幣該怎麼辦？一名男子準備飛日本旅遊，卻在出發前夕發現碰上228連假，銀行都沒開門，日圓還沒到手，急得上網求解。圖／路透

出國前夕才驚覺沒換外幣該怎麼辦？一名男子準備飛日本旅遊，卻在出發前夕發現碰上228連假，銀行都沒開門，日圓還沒到手，急得上網求解，沒想到意外發現，便利商店內的銀行ATM就能直接提領外幣，讓他直呼「太方便」。

該名網友2月27日在Threads發文分享，自己禮拜一（3月2日）就要飛日本，卻完全忘了連假銀行不營業，正苦惱日幣該去哪換時，查到全家便利商店內的台新銀行ATM可辦理日圓提款。只要使用台新的台幣帳戶操作，就能直接換匯提領，「免手續費！匯率也算能接受，比直接去機場換匯方便太多了！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「最划算的是國泰銀行，先用手機APP網銀換匯，再到國泰ATM領日幣，匯率很好，又免手續費，超讚」、「推國泰外幣ATM提款機免手續費，剛剛才領，不用去臨櫃換，匯率還可以直接從網銀換匯」、「永豐好像也可，先在APP換匯，再去他們ATM提領」、「玉山銀行也有，台灣銀行也有外幣提款機，如果用本行卡不扣5元手續費 ，但用別家提款卡領一筆就會扣5元」、「台銀可以線上換匯再到機場取錢，也是免手續費，例假日也能取」。

也有網友說，「我都是在全家台新領，因為有日幣的全家離我最近，不用花時間、油錢、車錢去其他地方」、「台新的機台可以領到5000日圓面額，其他的提款機有些只能領1萬日圓」、「除非你的班機時間很晚，不然其實也可以線上結匯去機場領，像桃園機場就全年無休，早上七點到晚上九點」。

事實上，持有台灣晶片金融卡，前往部分銀行設置的外幣ATM，包括台新銀行、中國信託、玉山銀行、台灣銀行及國泰世華銀行等，都可選擇「外幣提款」功能領取日圓現鈔，金額會自動從台幣帳戶扣除，匯率依各銀行當日公告計算。是否收取手續費與優惠條件，則依各家銀行規定為準。

桃園機場 便利商店 銀行

延伸閱讀

連假跨行轉帳金額飆破1,900億元 行動銀行占比逾七成最受青睞

壓歲錢存錯帳號！他誤匯2萬給陌生人 靠Threads一天找回

2026赴日旅遊怎刷最划算 信用卡雙幣卡電支詳解一次看

相關新聞

連假銀行沒開怎麼換日幣？ 網推用這家ATM換最划算

出國前夕才驚覺沒換外幣該怎麼辦？一名男子準備飛日本旅遊，卻在出發前夕發現碰上228連假，銀行都沒開門，日圓還沒到手，急得上網求解，沒想到意外發現，便利商店內的銀行ATM就能直接提領外幣，讓他直呼「太方便」。

Siri也會耳背？他問棒棒糖英文被「已讀亂回」 網笑翻：一本正經講幹話

語音助理也會耳背？最近一段爆紅的Reels，讓許多人發現Siri在處理某些中文詞彙時，常會出現令人噴飯的錯誤辨識。近日，一位小女孩要爸爸詢問Siri「棒棒糖」的英文，未料Siri竟給出意想不到的回答，讓一票網友笑翻。

請好友吃羊肉爐！對方「1行為」踩底線 全網勸退：快放生

一名女網友分享，老公近期請朋友吃羊肉爐，結果對方不僅多帶一位陌生人，還加點三盤最貴的雞佛，到最後結帳時，連假裝客套要付錢的行為都沒有，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

她離職拿100萬現金…3個月全花完！網全看傻：遊歐3個月都不用這麼多

一筆看似龐大的存款，若缺乏規劃，也可能迅速歸零。一名女網友分享，自己離職後領到100萬元，卻在短短3個月，就把這筆錢全數花光。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

什麼東西漲價最有感？ 多數人點名它：銅板價變紙鈔價

物價頻頻上漲，老百姓感嘆薪水漲幅追不上，即使不少人在股市投資中獲利，但物價仍然是最沉重的壓力。有網友好奇平時的消費中，什麼東西的漲價最讓人有感？不少人點名便當，畢竟每天都會吃到，而且配料多樣，只要其中一樣漲價，整體價格就會跟著漲。

日本人護照持有率低不愛出國？ 一票人曝原因：根本不需要

台灣人愛出國玩，尤其日本更是最多台灣旅客造訪的國家，但有網友表示，相對於台灣人喜歡旅遊，日本人護照持有率只有17%，低於2成，讓他好奇難道日本人都不出國嗎？一票人留言都認為日本境內好吃好玩就一堆，根本不需要出國玩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。