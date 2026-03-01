連假銀行沒開怎麼換日幣？ 網推用這家ATM換最划算

出國前夕才驚覺沒換外幣該怎麼辦？一名男子準備飛日本旅遊，卻在出發前夕發現碰上228連假，銀行都沒開門，日圓還沒到手，急得上網求解，沒想到意外發現，便利商店內的銀行ATM就能直接提領外幣，讓他直呼「太方便」。

該名網友2月27日在Threads發文分享，自己禮拜一（3月2日）就要飛日本，卻完全忘了連假銀行不營業，正苦惱日幣該去哪換時，查到全家便利商店內的台新銀行ATM可辦理日圓提款。只要使用台新的台幣帳戶操作，就能直接換匯提領，「免手續費！匯率也算能接受，比直接去機場換匯方便太多了！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「最划算的是國泰銀行，先用手機APP網銀換匯，再到國泰ATM領日幣，匯率很好，又免手續費，超讚」、「推國泰外幣ATM提款機免手續費，剛剛才領，不用去臨櫃換，匯率還可以直接從網銀換匯」、「永豐好像也可，先在APP換匯，再去他們ATM提領」、「玉山銀行也有，台灣銀行也有外幣提款機，如果用本行卡不扣5元手續費 ，但用別家提款卡領一筆就會扣5元」、「台銀可以線上換匯再到機場取錢，也是免手續費，例假日也能取」。

也有網友說，「我都是在全家台新領，因為有日幣的全家離我最近，不用花時間、油錢、車錢去其他地方」、「台新的機台可以領到5000日圓面額，其他的提款機有些只能領1萬日圓」、「除非你的班機時間很晚，不然其實也可以線上結匯去機場領，像桃園機場就全年無休，早上七點到晚上九點」。

事實上，持有台灣晶片金融卡，前往部分銀行設置的外幣ATM，包括台新銀行、中國信託、玉山銀行、台灣銀行及國泰世華銀行等，都可選擇「外幣提款」功能領取日圓現鈔，金額會自動從台幣帳戶扣除，匯率依各銀行當日公告計算。是否收取手續費與優惠條件，則依各家銀行規定為準。