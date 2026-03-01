Siri也會耳背？他問棒棒糖英文被「已讀亂回」 網笑翻：一本正經講幹話

語音助理也會耳背？最近一段爆紅的Reels，讓許多人發現Siri在處理某些中文詞彙時，常會出現令人噴飯的錯誤辨識。近日，一位小女孩要爸爸詢問Siri「棒棒糖」的英文，未料Siri竟給出意想不到的回答，讓一票網友笑翻。

「Hey Siri，棒棒糖的英文怎麼念？」近日，一則Reels在Instagram上爆紅，影片中小女孩童言童語的要爸爸詢問Siri「棒棒糖的英文叫什麼」，沒想到本以為伶俐的語音助理，竟自信回答「棒棒糖的英文是Bang bang tang」，Siri「已讀亂回」的情況讓拍攝影片的媽媽忍不住爆笑，爸爸更是傻眼直呼「Lollipop啦」。

這則Reels發布後吸引18.1萬網友按讚，一票人留言笑翻直呼「Siri一本正經的講幹話」、「你的Siri為什麼那麼厲害」、「是認真的嗎。Siri在搞」；也有人對Siri回應的口音忍俊不住，表示「講個英文Siri都跑出鄉音了」、「嚴重覺得Siri在偷嘴手機主人講話語調」。更有許多具實驗精神的網友親自嘗試，證實是真的「我的Siri也是這樣唸欸」、「剛剛去試一下，結果是真的欸，bang bang tang」。

事實上，早在2年前就發生過相似的案例，當時有網友發現，Siri無法辨識出「債券」兩字，實測後也發現，若是對著Siri語音輸入「債ㄐㄩㄢˋ」，Siri會辨識錯誤，包括誤聽為「再見」而關閉，或是回應「我不太清楚你想表達什麼」。不過若是語音輸入「債ㄑㄩㄢˋ」，就能被成功辨識。

而今年1月，蘋果（Apple）宣布和Google合作「升級版Siri（Siri 2.0 ）」，將使用Gemini模型打造更加智慧的Siri，新版Siri將具備螢幕感知、個人脈絡理解和App內操作等能力，相信在語音識別上也會有進一步的躍進。不過根據外媒報導，升級版Siri恐怕要延後推出。原先預計讓升級版Siri在3月推出的iOS 26.4更新登場，但有知情人士透露，蘋果正考慮將升級版Siri的功能分散到後續版本中推出。