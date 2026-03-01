快訊

川普證實伊朗最高領袖哈米尼身亡 對伊轟炸將持續1周

聽新聞
0:00 / 0:00

Siri也會耳背？他問棒棒糖英文被「已讀亂回」 網笑翻：一本正經講幹話

聯合新聞網／ 綜合報導
一位小女孩要爸爸詢問Siri「棒棒糖」的英文，未料Siri竟給出意想不到的回答，讓一票網友笑翻。 示意圖／AI生成
一位小女孩要爸爸詢問Siri「棒棒糖」的英文，未料Siri竟給出意想不到的回答，讓一票網友笑翻。 示意圖／AI生成

語音助理也會耳背？最近一段爆紅的Reels，讓許多人發現Siri在處理某些中文詞彙時，常會出現令人噴飯的錯誤辨識。近日，一位小女孩要爸爸詢問Siri「棒棒糖」的英文，未料Siri竟給出意想不到的回答，讓一票網友笑翻。

「Hey Siri，棒棒糖的英文怎麼念？」近日，一則Reels在Instagram上爆紅，影片中小女孩童言童語的要爸爸詢問Siri「棒棒糖的英文叫什麼」，沒想到本以為伶俐的語音助理，竟自信回答「棒棒糖的英文是Bang bang tang」，Siri「已讀亂回」的情況讓拍攝影片的媽媽忍不住爆笑，爸爸更是傻眼直呼「Lollipop啦」。

這則Reels發布後吸引18.1萬網友按讚，一票人留言笑翻直呼「Siri一本正經的講幹話」、「你的Siri為什麼那麼厲害」、「是認真的嗎。Siri在搞」；也有人對Siri回應的口音忍俊不住，表示「講個英文Siri都跑出鄉音了」、「嚴重覺得Siri在偷嘴手機主人講話語調」。更有許多具實驗精神的網友親自嘗試，證實是真的「我的Siri也是這樣唸欸」、「剛剛去試一下，結果是真的欸，bang bang tang」。

事實上，早在2年前就發生過相似的案例，當時有網友發現，Siri無法辨識出「債券」兩字，實測後也發現，若是對著Siri語音輸入「債ㄐㄩㄢˋ」，Siri會辨識錯誤，包括誤聽為「再見」而關閉，或是回應「我不太清楚你想表達什麼」。不過若是語音輸入「債ㄑㄩㄢˋ」，就能被成功辨識。

而今年1月，蘋果（Apple）宣布和Google合作「升級版Siri（Siri 2.0 ）」，將使用Gemini模型打造更加智慧的Siri，新版Siri將具備螢幕感知、個人脈絡理解和App內操作等能力，相信在語音識別上也會有進一步的躍進。不過根據外媒報導，升級版Siri恐怕要延後推出。原先預計讓升級版Siri在3月推出的iOS 26.4更新登場，但有知情人士透露，蘋果正考慮將升級版Siri的功能分散到後續版本中推出。

棒棒糖 蘋果 Siri 語音助理

延伸閱讀

AI衝擊產業如Covid 蘋果Siri延後升級股價大跌

蘋果Siri升級3月之約又跳票？測試卡關 新功能恐延後分批上線

相關新聞

Siri也會耳背？他問棒棒糖英文被「已讀亂回」 網笑翻：一本正經講幹話

語音助理也會耳背？最近一段爆紅的Reels，讓許多人發現Siri在處理某些中文詞彙時，常會出現令人噴飯的錯誤辨識。近日，一位小女孩要爸爸詢問Siri「棒棒糖」的英文，未料Siri竟給出意想不到的回答，讓一票網友笑翻。

請好友吃羊肉爐！對方「1行為」踩底線 全網勸退：快放生

一名女網友分享，老公近期請朋友吃羊肉爐，結果對方不僅多帶一位陌生人，還加點三盤最貴的雞佛，到最後結帳時，連假裝客套要付錢的行為都沒有，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

她離職拿100萬現金…3個月全花完！網全看傻：遊歐3個月都不用這麼多

一筆看似龐大的存款，若缺乏規劃，也可能迅速歸零。一名女網友分享，自己離職後領到100萬元，卻在短短3個月，就把這筆錢全數花光。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

什麼東西漲價最有感？ 多數人點名它：銅板價變紙鈔價

物價頻頻上漲，老百姓感嘆薪水漲幅追不上，即使不少人在股市投資中獲利，但物價仍然是最沉重的壓力。有網友好奇平時的消費中，什麼東西的漲價最讓人有感？不少人點名便當，畢竟每天都會吃到，而且配料多樣，只要其中一樣漲價，整體價格就會跟著漲。

日本人護照持有率低不愛出國？ 一票人曝原因：根本不需要

台灣人愛出國玩，尤其日本更是最多台灣旅客造訪的國家，但有網友表示，相對於台灣人喜歡旅遊，日本人護照持有率只有17%，低於2成，讓他好奇難道日本人都不出國嗎？一票人留言都認為日本境內好吃好玩就一堆，根本不需要出國玩。

切辣椒「手痛10小時」女崩潰！醫揭5解辣神器：冷水、冰塊沒用

不少愛吃辣的人在下廚料理時都會加一點辣椒調味，不過萬一在切辣椒時皮膚被辣到怎麼辦？有一名女網友就因為切辣椒被辣到手，不論用什麼方法都無法緩解疼痛，讓她只好發文求助。貼文一出，不少有過相同經驗的人紛紛提供方法，而醫師則建議有5種物品是解辣的最佳利器。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。