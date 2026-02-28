快訊

台灣女童在澀谷遭撞飛 日本網紅痛心：我感到非常抱歉

香菜控衝了！麥味登10顆70元「香菜炸餃」香氣爆棚

王一博遭曝「毀滅性」私密對話？樂華娛樂怒斥：遭人陷害

請好友吃羊肉爐！對方「1行為」踩底線 全網勸退：快放生

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，老公近期請朋友吃羊肉爐，結果對方不僅多帶一位陌生人，還加點三盤最貴的雞佛，到最後結帳時，連假裝客套要付錢的行為都沒有，讓她相當傻眼。示意圖／聯合報系資料照片
一名女網友分享，老公近期請朋友吃羊肉爐，結果對方不僅多帶一位陌生人，還加點三盤最貴的雞佛，到最後結帳時，連假裝客套要付錢的行為都沒有，讓她相當傻眼。示意圖／聯合報系資料照片

一名女網友分享，老公近期請朋友吃羊肉爐，結果對方不僅多帶一位陌生人，還加點三盤最貴的雞佛，到最後結帳時，連假裝客套要付錢的行為都沒有，讓她相當傻眼，不少網友也紛紛撻伐對方行為。

這名女網友在臉書社團「匿名公社」表示，老公近期說要請朋友吃羊肉爐，當天提早到餐廳，先點好一桌菜，沒想到朋友到場時，還多帶一位完全不認識的陌生人，雖然讓他們有點錯愕，但仍選擇不計較。

這名女網友進一步說明，讓她更傻眼的是老公朋友入座後，撈了鍋底一下，便走向櫃檯加點三盤單價最高的雞佛，雖然這餐本來就說好由他們夫妻請客，但結帳時，對方連一句客套話都沒有，完全沒有表達「要不要幫忙分攤」的意思，讓她直言「是我女人太小心眼？還是…？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「客不帶客，除非事先告知並徵得同意」、「是他太不要臉，請客還帶陌生人」、「是我就沒下次了，請他還帶不認識的來，是怎樣」、「來客要加點東西，也必須要詢問主人吧！基本的教養問題都不明白嗎？」、「以前也遇過這種事，後來就不來往，超級不要臉的朋友跟朋友的朋友」、「是我這個朋友一次就斷，除非他也常常請我」、「沒經過主人同意，就帶伴來吃飯的那種朋友，基本上就沒啥禮貌跟水準」。

事實上，不少人都會在領獎金、升官、離職前，習慣做東請客，本站曾報導，一名女網友分享，辦公室有人請飲料時都不敢點太貴的，怕讓同事破費，好奇大家會依照自己喜好點餐，還是會考量同事賺錢辛苦，選擇點便宜的？大多數網友坦言「「會點自己想喝的，而不以價格考量」、不過也有部分網友點出「會參考其他同仁點的價位來決定」。

餐廳

延伸閱讀

她離職拿100萬現金…3個月全花完！網全看傻：遊歐3個月都不用這麼多

她買萬元外套退貨不成...遭「肉搜IG」截圖引網暴怒 服飾品牌回應

台派咖啡店被狂洗一星負評…青鳥論戰延燒 昔「青提」爭議再浮上檯面

機車格內再畫黃線？台北街頭「雙層停車格」引熱議 網揭真實用途

相關新聞

請好友吃羊肉爐！對方「1行為」踩底線 全網勸退：快放生

一名女網友分享，老公近期請朋友吃羊肉爐，結果對方不僅多帶一位陌生人，還加點三盤最貴的雞佛，到最後結帳時，連假裝客套要付錢的行為都沒有，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

她離職拿100萬現金…3個月全花完！網全看傻：遊歐3個月都不用這麼多

一筆看似龐大的存款，若缺乏規劃，也可能迅速歸零。一名女網友分享，自己離職後領到100萬元，卻在短短3個月，就把這筆錢全數花光。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

什麼東西漲價最有感？ 多數人點名它：銅板價變紙鈔價

物價頻頻上漲，老百姓感嘆薪水漲幅追不上，即使不少人在股市投資中獲利，但物價仍然是最沉重的壓力。有網友好奇平時的消費中，什麼東西的漲價最讓人有感？不少人點名便當，畢竟每天都會吃到，而且配料多樣，只要其中一樣漲價，整體價格就會跟著漲。

日本人護照持有率低不愛出國？ 一票人曝原因：根本不需要

台灣人愛出國玩，尤其日本更是最多台灣旅客造訪的國家，但有網友表示，相對於台灣人喜歡旅遊，日本人護照持有率只有17%，低於2成，讓他好奇難道日本人都不出國嗎？一票人留言都認為日本境內好吃好玩就一堆，根本不需要出國玩。

切辣椒「手痛10小時」女崩潰！醫揭5解辣神器：冷水、冰塊沒用

不少愛吃辣的人在下廚料理時都會加一點辣椒調味，不過萬一在切辣椒時皮膚被辣到怎麼辦？有一名女網友就因為切辣椒被辣到手，不論用什麼方法都無法緩解疼痛，讓她只好發文求助。貼文一出，不少有過相同經驗的人紛紛提供方法，而醫師則建議有5種物品是解辣的最佳利器。

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

日本知名地標澀谷十字路口近日發生一起引起台灣輿論關注的推人事件。一名來自台灣的女童隨家長赴東京旅遊，在十字路口開心拍照時，卻遭一名路過女子以手肘猛力撞擊並推倒在地，相關影片在社群媒體迅速瘋傳，引發輿論譁然。日本律師富本和男指出，該女子行為恐涉及刑事責任，最嚴重可構成傷害罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。