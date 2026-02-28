她離職拿100萬現金…3個月全花完！網全看傻：遊歐3個月都不用這麼多

一筆看似龐大的存款，若缺乏規劃，也可能迅速歸零。一名女網友分享，自己離職後領到100萬元，卻在短短3個月，就把這筆錢全數花光。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「一眨眼100萬就沒了」為題，指出去年7月離職後，領到人生中的第一桶金，因為過去存款不多，突然擁有百萬元現金，覺得可以支撐生活很長一段時間。

這名女網友進一步說明，因長期壓抑的消費慾望一次釋放，加上沒有設定預算或資金分配，她陸續購物、旅遊、享受生活，低估了現金流消耗速度，沒想到10月底竟然就把這筆錢花光，感嘆理財真的很重要。

貼文一出後，不少網友都表示「我待業近8個月，也花不到20萬，包含出國、過年發紅包、打麻將、繳保險、吃喝玩樂，覺得妳好誇張」、「妳到底花了什麼？在歐洲玩了3個月也沒花到100萬啊」、「還不知道花去哪好可怕，下一個一百萬瑟瑟發抖」、「還是想知道到底怎麼花的？3、4個月花100萬，那是真的蠻兇的」、「太快了吧！100萬怎麼花的」。

對此，原PO也回應，自己是從業12年的職業軍人，平常沒有存錢的習慣，每個月一拿到薪水就開始花，深植「下個月就又有錢了」的觀念，所以才讓100萬元這麼快就歸零，坦言有點快樂過頭，現在體會到沒有錢的恐怖之處。

不過，存到一百萬對有些人說反而是焦慮的開始，本站曾報導，一名30歲的網友分享自己存到第一桶金的感受，不僅沒有成就感，反而陷入更深的焦慮，甚至「連買一杯百元咖啡都要思考10秒」，不僅反映了年輕世代對理財的焦慮，也凸顯了當前經濟環境下，理財規劃的重要性與挑戰性。