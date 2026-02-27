什麼東西漲價最有感？ 多數人點名它：銅板價變紙鈔價

物價頻頻上漲，老百姓感嘆薪水漲幅追不上，即使不少人在股市投資中獲利，但物價仍然是最沉重的壓力。有網友好奇平時的消費中，什麼東西的漲價最讓人有感？不少人點名便當，畢竟每天都會吃到，而且配料多樣，只要其中一樣漲價，整體價格就會跟著漲。

這名網友在PTT以「什麼東西讓你感受到物價在漲」為題發文，他說很多人都在抱怨物價漲，但股票讓他們賺飽飽，因此漲價也嚇不倒各位股神，但對多數人而言，物價還是很有感的，他想問「生活中有什麼東西在漲價，讓你覺得通膨真的嚴重？」

貼文引起熱議，不少鄉民也透露自己的感受，「雞蛋從3元漲到5元、6元、6.5元」、「紅豆餅」、「停車費啊，現在隨便都40-60元起跳，上百的也是有的」、「大麥克變小」、「雞肉漲漲漲」、「除了政府掌控的醫療跟教育，其他越基本越低價的都在漲」。

最多人認為便當最讓人有感，其他還有像手搖飲、雞排等庶民小吃也是，「便當、手搖」、「主要是便當」、「便當，越基層的東西越有感」、「便當、珍奶、雞排都漲爆啊，吃到飽也是」、「一定是便當跟麵攤」、「便當、小吃」、「便當，銅板價變紙鈔價」、「有種便當變指數，跟大麥克一樣凍漲」。