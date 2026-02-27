快訊

日本人護照持有率低不愛出國？ 一票人曝原因：根本不需要

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇日本護照持有率低，難道日本人都不出國玩嗎？ 路透

台灣人愛出國玩，尤其日本更是最多台灣旅客造訪的國家，但有網友表示，相對於台灣人喜歡旅遊，日本人護照持有率只有17%，低於2成，讓他好奇難道日本人都不出國嗎？一票人留言都認為日本境內好吃好玩就一堆，根本不需要出國玩。

原PO在PTT發文表示，之前從新聞報導看到日本全體國民的護照持有率只有17%，也就是說只有不到五分之一的日本人會出國。反倒是台灣的護照持有率高達6成，等於大部分的人每年都出國一至兩次，這也讓他好奇「日本人真的都不出國的嗎？還是台灣人太愛出國了？」

貼文一出，多數人直言光是日本境內就玩不完，根本不需要出國，「日本國旅比較好玩啊」、「日本環境舒服、四季分明，出國找罪受幹嘛」、「日本環境太舒適了，要找到這麼好的地方很難」、「對日本人來說，北到南或南到北就跟出國沒兩樣，自己國家都玩不完了」、「我要是住日本也不太想出國」、「日本本身就一堆可以玩了」、「日本就夠好玩好吃了，哪需要出國」。

還有網友認為經濟因素、語言不通也是原因，「失落30年，沒錢出國玩很正常」、「這幾年匯率，口袋不夠深的國內玩就好」、「很多日本人講的日式英語根本沒辦法跟外國人溝通，當然出去麻煩」、「語言，就是最大的隔閾」、「怕麻煩、怕改變、怕講外語」。

資深媒體人黃暐瀚就分析台灣和日本旅遊狀況差異，他說日本人不是不旅遊，而是不需要「出國旅遊」，因為缺乏連續假期，加上語言隔閡、經濟因素、國外消費不便宜，反觀自己國內交通便利、食物可口、環境衛生，因此留在日本境內旅遊就已經很棒了。而台灣人出國旅遊8成都在亞洲國家，因為距離近、搭飛機5小時以內，加上消費不貴，「尤其日本」，這是台灣人愛出國的原因。

