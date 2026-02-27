切辣椒「手痛10小時」女崩潰！醫揭5解辣神器：冷水、冰塊沒用

不少愛吃辣的人在下廚料理時都會加一點辣椒調味，不過萬一在切辣椒時皮膚被辣到怎麼辦？有一名女網友就因為切辣椒被辣到手，不論用什麼方法都無法緩解疼痛，讓她只好發文求助。貼文一出，不少有過相同經驗的人紛紛提供方法，而醫師則建議有5種物品是解辣的最佳利器。

原PO在Threads哀怨地表示，自己日前切辣椒時被辣到手，起初痛了快4小時，這當中不論是沖冷水還是冰敷、用食用油洗手都試過了，但皮膚還是感覺像灼燒般疼痛，後來又參考網友們的方法，把整個手掌泡在優格裡，甚至其他方式也嘗試過，依舊沒辦法緩解，只能忍耐痛了快10小時，讓她苦不堪言。

不少過來人提供各種解方，「敷砂糖，以前讀餐飲科主任就是這樣救我的手的！砂糖會超快融化，融化以後再倒新的，一直重複」、「曾經有一次切朝天椒辣到手腫起來，藥局藥師讓我用酒精棉片消毒，誤打誤撞竟然不痛了」、「辣椒素是脂溶性，要用油！用水、用肥皂、用清潔劑都洗不乾淨辣椒素的」、「上次辣到手，冰箱只有過期優格，太痛了整隻手直接插進去敷，蠻有效的」。

時任亞東醫院皮膚科主任的醫師王姿予表示，辣椒含有辣椒素（capsicin），是一種醯胺類化合物，皮膚若接觸到會刺激感覺神經的痛覺，讓人產生燒灼發熱的辣痛感。她建議有5種解辣的物品可以緩解疼痛：冰牛奶、食用油或含油醬料、酒精、糖水、醋，而沖冷水或敷冰塊的效果最差，因為辣椒素不溶於水，一旦離開低溫水流時，灼熱感會俱增，更加不舒服。