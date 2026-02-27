快訊

蔡依林炒熱布拉格航線 航空公司賣給你更多情緒價值

金主愛站C位、金正恩下樓走側邊！閱兵強化金氏王朝接班布局

經典賽／交流賽打線出爐！古林睿煬戰火腿 宋晟睿先發首棒

聽新聞
0:00 / 0:00

切辣椒「手痛10小時」女崩潰！醫揭5解辣神器：冷水、冰塊沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人愛吃辣，料理時都會加入辣椒來提味。 示意圖／ingimage
不少人愛吃辣，料理時都會加入辣椒來提味。 示意圖／ingimage

不少愛吃辣的人在下廚料理時都會加一點辣椒調味，不過萬一在切辣椒時皮膚被辣到怎麼辦？有一名女網友就因為切辣椒被辣到手，不論用什麼方法都無法緩解疼痛，讓她只好發文求助。貼文一出，不少有過相同經驗的人紛紛提供方法，而醫師則建議有5種物品是解辣的最佳利器。

原PO在Threads哀怨地表示，自己日前切辣椒時被辣到手，起初痛了快4小時，這當中不論是沖冷水還是冰敷、用食用油洗手都試過了，但皮膚還是感覺像灼燒般疼痛，後來又參考網友們的方法，把整個手掌泡在優格裡，甚至其他方式也嘗試過，依舊沒辦法緩解，只能忍耐痛了快10小時，讓她苦不堪言。

不少過來人提供各種解方，「敷砂糖，以前讀餐飲科主任就是這樣救我的手的！砂糖會超快融化，融化以後再倒新的，一直重複」、「曾經有一次切朝天椒辣到手腫起來，藥局藥師讓我用酒精棉片消毒，誤打誤撞竟然不痛了」、「辣椒素是脂溶性，要用油！用水、用肥皂、用清潔劑都洗不乾淨辣椒素的」、「上次辣到手，冰箱只有過期優格，太痛了整隻手直接插進去敷，蠻有效的」。

時任亞東醫院皮膚科主任的醫師王姿予表示，辣椒含有辣椒素（capsicin），是一種醯胺類化合物，皮膚若接觸到會刺激感覺神經的痛覺，讓人產生燒灼發熱的辣痛感。她建議有5種解辣的物品可以緩解疼痛：冰牛奶、食用油或含油醬料、酒精、糖水、醋，而沖冷水或敷冰塊的效果最差，因為辣椒素不溶於水，一旦離開低溫水流時，灼熱感會俱增，更加不舒服。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

辣椒 神經

延伸閱讀

好市多開賣南霸天手搖店「1神飲」瓶裝版！一票人狂推：冰過更讚

吃無糖優格血糖竟飆高？原來是「1健康配料」害的！營養師建議這樣吃

67歲男胰臟癌四期仍活力滿滿「不覺得快死了」狂吃2種食物獲得醫師力讚

兄弟姐妹中唯一無病的人！117歲嬤天天吃優格、靠3秘訣健康到終老

相關新聞

切辣椒「手痛10小時」女崩潰！醫揭5解辣神器：冷水、冰塊沒用

不少愛吃辣的人在下廚料理時都會加一點辣椒調味，不過萬一在切辣椒時皮膚被辣到怎麼辦？有一名女網友就因為切辣椒被辣到手，不論用什麼方法都無法緩解疼痛，讓她只好發文求助。貼文一出，不少有過相同經驗的人紛紛提供方法，而醫師則建議有5種物品是解辣的最佳利器。

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

日本知名地標澀谷十字路口近日發生一起引起台灣輿論關注的推人事件。一名來自台灣的女童隨家長赴東京旅遊，在十字路口開心拍照時，卻遭一名路過女子以手肘猛力撞擊並推倒在地，相關影片在社群媒體迅速瘋傳，引發輿論譁然。日本律師富本和男指出，該女子行為恐涉及刑事責任，最嚴重可構成傷害罪。

台灣女童在東京澀谷遭路人狠撞 網點名日本4地常見：專挑女性小孩

近日一名家長帶孩子到日本旅遊，在東京澀谷的十字路口拍照時，女童遭路過的女子猛力衝撞，影片在網路上發酵，台日網友議論紛紛，有人好奇大家去日本玩的時候有遇過這樣的情況嗎？貼文一出引起不少討論，其中有人點名4個地點最常發生。

台北人也搞不懂？在台韓人A9、A13分不清 網揭信義區編號真相

台北市信義區向來是逛街族與觀光客心中的熱點商圈，不少人假日都愛往這裡報到。不過，近日卻有一名在當地生活的韓國人於Threads發文求助...

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？一名女子近日在threads發文分享，過年期間帶家人前往日本京都旅遊，觀察到當地飲食以碳水化合物為主，但多數民眾體態偏瘦，讓她相當好奇，回國後還特地與同事討論，整理出幾個可能原因，引發網友熱烈回應。

不送上樓成默契？他疑惑「外送員變了」 網曝今昔差異：不怕投訴

許多人肚子餓時，會選擇動動手指點外送。日前有位網友發文詢問：「現在外送不送上樓是常態了嗎？」他指出，叫了好幾次外送，每次外送員都停在一樓，就算有大樓管理員、電梯，外送員都不願意送上來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。