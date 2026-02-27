台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網路近來流傳影片，一名台灣女童在著名東京澀谷十字路口打卡朝聖時，被一名疾走的女性猛力衝撞。圖為人們在日本東京澀谷十字路口行走。(路透)
日本知名地標澀谷十字路口近日發生一起引起台灣輿論關注的推人事件。一名來自台灣的女童隨家長赴東京旅遊，在十字路口開心拍照時，卻遭一名路過女子以手肘猛力撞擊並推倒在地，相關影片在社群媒體迅速瘋傳，引發輿論譁然。日本律師富本和男指出，該女子行為恐涉及刑事責任，最嚴重可構成傷害罪。

根據日本新聞「Yahoo!Japan」報導，事件發生時，女童正站在澀谷十字路口，讓家長拍攝影片，一名女子在人群中行走時突然用手肘撞擊女童背部，導致女童當場跌倒。影片也顯示，該女子在推倒女童前，疑似已多次以手肘碰撞其他行人，包括成人與兒童都在被攻擊的目標內。

對此，富本和男律師表示，若故意以身體力量推擠他人，即使未造成實際傷害，仍可能構成日本刑法中的「攻擊罪」。所謂攻擊罪，是指對他人身體施加有形力量的行為，包括推擠、撞擊等。

他指出，一旦攻擊罪成立，行為人可能面臨最重2年有期徒刑、30萬日圓（約新台幣6萬元）罰金，或拘留及科罰金等處罰。

富本和男進一步說明，若被害者因推擠導致受傷，例如擦傷、骨折或其他生理機能損害，案件可能升級為更嚴重的「傷害罪」。依日本刑法規定，傷害罪最高可處15年有期徒刑或50萬日圓（約新台幣10萬元）罰金，刑責明顯重於攻擊罪。

部分網友認為，女子可能因人潮擁擠而「避開人群」或「防止通行受阻」。但富本和男指出，自衛成立須符合「保護自身免受迫切非法侵害」的必要條件，且手段須合理且不可避免。

他表示，若女子是主動接觸他人並推擠行人，且無迫切生命或身體危險，則難以主張正當防衛或緊急避難。單純因人潮擁擠或通行不便，並不足以成為免除刑責的理由。

據了解，富本和男所屬的明日香律師事務所長期處理刑事辯護案件，他提醒，任何對他人施加暴力的行為，即使看似輕微，也可能涉及刑事責任，民眾應避免衝動行事。

