台灣女童在東京澀谷遭路人狠撞 網點名日本4地常見：專挑女性小孩

近日一名家長帶孩子到日本旅遊，在東京澀谷的十字路口拍照時，女童遭路過的女子猛力衝撞，影片在網路上發酵，台日網友議論紛紛，有人好奇大家去日本玩的時候有遇過這樣的情況嗎？貼文一出引起不少討論，其中有人點名4個地點最常發生。

有網友在PTT發文表示，自己去日本很多次，但從來沒有被撞過，反而大家都會閃避，甚至曾聽過日本很多大叔會撞人，因此還跑到新宿、澀谷繞繞，也沒有發生類似情形，因此好奇大家去日本真的有遇到惡意撞人的嗎？

貼文一出引起熱議，不少人點名東京新宿、上野、澀谷及大阪心齋橋都遇過撞人情形，而且女生和小孩子最容易遇到，「女生比較容易被撞」、「有朋友遇過，還不只一個，但都是女性遇到」、「會撞人的只會挑看來好欺負的，動作稍微慢一點或是遲疑就會被盯上，身材瘦弱的或小朋友要小心」、「7年前在東京，故意撞我老婆然後跑掉」。

還有網友認為在人潮多的地方或上班尖峰時刻也很常發生，「上下班尖峰時段搭地鐵就會遇到了」、「上班時段蠻多的，不知道是不是故意但就用撞的前進」、「通常會在擁擠人群中，擦身過不經意被惡撞，對方也不會停留或回頭」。

其實這種行為在日本社會流傳已久，在2018年因為一段在新宿車站拍攝、一名男子專門鎖定女性連續撞擊的影片而被廣為人知。有日本網友把加害者分成4種類型，第1類是追蹤型，他們會跟蹤受害者，之後進行撞擊；第2類是自以為正義使者型，他們認為受害者在擋路，因此故意撞人；第3類是發洩型，撞人是為了發洩心中怒氣；第4類是橫衝直撞型，這類人不管三七二十一就是要直走， 因此衝撞所有擋住他行進路線的行人。