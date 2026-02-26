台北人也搞不懂？在台韓人A9、A13分不清 網揭信義區編號真相

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名在台北信義區生活的韓國人指出自己每天經過信義區時，總被「A4、A9、A11、A13」等數字搞得一頭霧水，好奇為何建築物名稱幾乎都用編號。記者曾學仁／攝影
台北市信義區向來是逛街族與觀光客心中的熱點商圈，不少人假日都愛往這裡報到。不過，近日卻有一名在當地生活的韓國人於Threads發文求助，直指自己每天通勤到世貿上班，經過信義區時總被「A4、A9、A11、A13」等數字搞得一頭霧水，好奇為何建築物名稱幾乎都用編號，而且還看不出排列順序。貼文一出立刻引發熱烈討論，甚至不少在地人也坦言：「其實我也搞不懂。」

原PO表示自己住在信義區，每日通勤經過商圈，卻始終無法理解這套命名邏輯。他觀察到，多棟百貨大樓以A加數字命名，但數字之間似乎沒有明顯順序，讓人難以直覺判斷方位，因此好奇為何會採用這種方式命名？是否有特別歷史背景？貼文曝光後，不只外國網友有同感，連部分台灣人也承認，平常都是「記特色、不記號碼」。

有在地網友分享自己的記法，例如把A11和寶可夢中心劃上等號，A4聯想到精品旗艦店，A13則想到有電影院和長長的手扶梯；也有人笑說自己「永遠記不住新光三越A幾在哪裡」，甚至表示「這連台灣人都會迷路」。還有熟門熟路的上班族透露，這套編號其實源自早年信義計畫區的都市規劃代碼，後來部分百貨沿用至今。儘管如此，仍有不少人直呼「沒關係啦，台北人也常搞不清楚」，顯示這套命名方式確實讓不少人霧煞煞。

事實上，信義計畫區當年是由政府整體開發規劃，為方便區分街廓與地段，先以英文字母與數字編碼，後續商場進駐後部分保留原代號，久而久之成為今日大家熟悉的「A幾館」。只是對外國人而言，少了在地生活經驗，很難將編號與實際功能連結，自然容易混淆。

近年台灣人熱衷前往韓國旅遊、追星與購物，來台旅遊與生活的韓國人也明顯增加，文化交流頻繁之下，生活細節的差異更容易被放大檢視。根據本站報導，臉書粉專不奇而遇Steve & Sia曾分享「6個住在韓國後，才發現台灣其實很貼心的地方」，包括公共設施便利、店員服務熱情等，獲得不少共鳴。台灣社會的黏著度和溫暖感，是在國外生活後才特別能體會到的文化特色，也讓在地人重新審視習以為常的日常風景。

