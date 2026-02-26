日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？一名女子近日在threads發文分享，過年期間帶家人前往日本京都旅遊，觀察到當地飲食以碳水化合物為主，但多數民眾體態偏瘦，讓她相當好奇，回國後還特地與同事討論，整理出幾個可能原因，引發網友熱烈回應。

原PO指出，日本雖被稱為「碳水大國」，拉麵、白飯幾乎餐餐出現，但日常生活習慣與台灣明顯不同。她認為，首先是含糖手搖飲並不像台灣這麼普及，多數民眾喝的是無糖茶飲；其次，日本社會普遍不鼓勵邊走邊吃，少了隨手進食的機會；再者，短程移動多以步行或騎腳踏車為主，日常活動量自然較高。此外，她也猜測，日本人對體態管理的重視程度可能較高。

貼文曝光後，網友紛紛補充，「他們走路的距離比台灣多太多，可能幾乎不騎機車的關係。曾經跟一個女生從車站走回她住處，她說很近走一下就到了，結果走了三十分鐘」、「日本多數食物的調味是清淡的、無味的，台灣會比較重口味、油膩」、「我覺得一大原因是很多日本人不會像觀光客一樣天天吃外食吧，他們自己料理，不一定會吃大量碳水」、「我覺得日本人真的吃得不多，而且沒有什麼邊吃邊做事的習慣」、「我在東京工作，同事都吃的很少，你去看看他們賣的便當盒尺寸就知道了，那個只能拿來當水果盒吧」。

另外也有網友認為，日本外食比例其實不比台灣低，不然也不會開發出一大堆微波即食和冷凍食品，且日本人食量沒有比較小，「台灣人胖和碳水沒關係，撇除運動量純論飲食，主要是『油乾不乾淨』的問題」。