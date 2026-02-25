不送上樓成默契？他疑惑「外送員變了」 網曝今昔差異：不怕投訴

許多人肚子餓時，會選擇動動手指點外送。日前有位網友發文詢問：「現在外送不送上樓是常態了嗎？」他指出，叫了好幾次外送，每次外送員都停在一樓，就算有大樓管理員、電梯，外送員都不願意送上來，讓他疑惑：「現在外送不送上來是默契嗎？」

一名網友在PTT發文表示，以前他叫外送的經驗，是只要地址寫清楚，大多數的外送員都會送到門口，頂多打電話確認一下已送達。但最近叫外送，外送員都會直接停到一樓，請他下來拿。

原PO疑惑表示「地址明明寫說可以上樓，也有電梯跟大樓警衛」，但有些外送員甚至都沒有問，直接丟一句「我在樓下喔」，就默認客人一定要下樓。這讓他不解，「現在外送不送上樓是默契嗎？外送員可以選擇不上樓？還是看個人？」接著又好奇問：「如果希望送上樓，是不是要特別備註，或者給小費才算正常？」

文章曝光後，有網友提供解法，「要送上樓就不要用Uber」、「選擇貨到付款的現金支付」、「建議用現金就好」、「不是公寓的話，一樓有外送桌吧」，但也有網友直言「什麼時候不用送上樓了？不送上樓我一律投訴」、「就懶惰而已，他們這麼在乎時間成本怎麼不去台積電？」、「嫌薪水低怎麼不換個工作？」。

也有網友解釋外送員不願上樓的原因，「以前收入高，而且被投訴影響比較大，所以他們會盡量配合客戶，現在收入低，被投訴也沒有影響，自然不配合了」、「現在送上樓要把車停好，不能路邊隨便停，要好好停車很不容易」、「多給小費彌補他們停車跟送上樓的時間吧」。