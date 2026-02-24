泡溫泉該全裸還是穿泳衣？ 台日文化差異引熱議

台灣與日本的溫泉文化存在明顯差異，一名網友分享，多數台灣民眾泡湯時相當重視隱私，對於大眾池完全不穿衣物入浴仍感到彆扭，相較日本則普遍採全裸入池文化，讓他好奇「是日本還是台灣比較奇怪？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣人能接受全裸泡溫泉嗎？」為題，指出台灣人較注重隱私，能接受全裸泡湯的人並不多，也會擔心不穿衣物，可能有毛髮或體液汙染水質的問題，但反觀日本人，卻沒有人在圍毛巾或穿泳褲泡湯，日本人也非常驚訝台灣人會穿泳裝或圍毛巾下水，讓他相當好奇，到底是日本還是台灣比較奇怪？

貼文一出後，不少網友都表示「這就日本文化，他們早就習慣了」、「去好幾次了，根本沒人在看你」、「日本泡湯全裸很正常吧？男女分開的有什麼好尷尬」、「在日本泡溫泉，真的大吃一驚，都像在家洗澡一樣自在」、「第一次尷尬，後面就習慣了」、「每年去日本，泡習慣了」、「民情不同怎麼能說別人奇怪」。

此外，也有網友回應「台灣也有全裸的啊」、「台灣也有很多裸湯」、「台灣明明也很多」、「三溫暖都是全裸啊」、「台灣大眾池裸湯也不少啊，溫泉飯店很多都有」、「溫泉飯店大浴池裸湯很舒服啊」、「台灣就很多了，沒去過嗎」。

你也喜歡泡溫泉嗎？本站曾報導，台中谷關溫泉又稱明治溫泉，是中台灣目前最古老的溫泉，屬於硫磺泉，雖有一點硫磺味，但硫磺泉有軟化皮膚角質和緩解搔癢不適的功效。FunTime旅遊比價網也整理4大人氣谷關溫泉飯店，玩上一整天都不是問題。