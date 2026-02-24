快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一位媽媽發文表示，孩子吵著要吃290元的糖葫蘆，她心態轉換後買給孩子，發現嚐起來很好吃。示意圖／ingimage
昨（23）日是開工日，也是學生的開學日，許多家長會在開學前夕，帶孩子出去玩，讓孩子有個美好的寒假回憶。有位媽媽就發文表示，她在寒假的最後一天帶孩子到台北101玩，結果孩子吵著要吃一支290元的糖葫蘆，她內心不太想買，不過轉念用1種想法買給孩子，發現「很有效」，貼文曝光後，網友大讚「媽媽很棒！」

一名媽媽在Threads發文表示，她趁著寒假最後一天，帶孩子去101玩，但在過程中，孩子吵著要吃一支要價290元的糖葫蘆，她內心不想買，但又想到「都花900元（一般票600元＋學生票300元）上來（101觀景台）了，就不要為了290元掃興」，因此原PO請孩子留一口給她見識一下290元高價糖葫蘆的口感。

沒想到這糖葫蘆讓原PO大讚「草莓超大顆，非常有份量，覺有先醃漬脫水，保留顏色外型調整風味，冷凍口感也很細緻，沒有粗糙的冰晶，外層的糯米紙很好融化」，小孩吃得心滿意足，不但道謝還說自己吃不完，讓她覺得「這糖葫蘆完全是對得起價格的高級甜點」。

文章曝光後，引來3.2萬個讚，許多網友稱讚「我覺得媽媽很棒，有很多人捨不得為體驗買單的產品，恭喜妳們的體驗是好的」、「街邊小吃能做出細緻的口感真不容易，這個價錢我也願意試試」、「妳是高級大人（指有品德跟見識深廣的大人），290元這個價格我真的買不下手」、「好吃就可以了，花錢不是重點」、「妳很棒，小孩體驗的心得無價，是我也會買」。

還有一些網友也分享經驗「我本來也不想買，但最後買了一支，是真的滿好吃的，而且超冰，之後這張發票還中獎1000元」、「糖葫蘆好吃也要有技術，不好吃的那種糖衣會一坨黏在嘴巴裡，好吃的就很舒服」。

寒假 台北101 親子

女兒吵著要吃一支290元糖葫蘆 媽媽1招網讚：高級大人

